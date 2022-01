Guido Kaczka, afuera de Bienvenidos a Bordo definitivamente, por Laurita Fernández

viernes, 28 de enero de 2022 17:40

Lo que comenzó como un reemplazo, terminó siendo un trabajo definitivo. Y aunque estaba todo dado para que Laurita Fernández condujera Bienvenidos a bordo durante dos semanas, mientras Guido Kaczka estaba de vacaciones, ante la buena respuesta del público, el conductor decidió dar un paso al costado y explicó los motivos de su salida.

"Soy productor general del programa. Y obviamente uno de los dueños de la productora que lo hace. Es una idea consensuada con el canal lo de Laurita y estamos trabajando para que el programa funcione", declaró en diálogo con Primicias ya, en referencia a los rumores aseguraban que estaba enojado con las autoridades de eltrece por haberse quedado solo con Los 8 escalones del millón.

Y justificó su determinación: "Mis tiempos no me permiten tantos programas al aire más la producción de distintos programas de Kuarzo, y la familia. Así que estamos en este camino con Bienvenidos a bordo y trabajando a full con Laurita para que el programa siga genial como siempre. No hubo nada de enojos con el canal, todo lo contrario, agradecido del apoyo de tantos años".

Cabe recordar que Laurita se había despedido del canal ubicado en Constitución el 10 de septiembre, luego de sortear muchos obstáculos. En un principio, estaba todo listo para que saliera al aire el 17 de mayo, en sintonía con el regreso de Marcelo Tinelli con ShowMatch, pero a último momento, se pospuso. Mientras la versión oficial aseguraba que era una cuestión netamente de programación, las malas lenguas decían que la señal no estaba conforme con el ciclo.

Finalmente el 13 de junio salieron al aire con un talk show en el que buscaban ayudar a mujeres de todas las edades que estuvieran atravesando una separación o necesitaran asesoramiento para definir cómo seguir con sus parejas. Para eso, había un panel conformado por especialistas: la sexóloga Alessandra Rampolla, el psicólogo Gabriel Cartañá y la abogada Viviana Koffman.

Pero a menos de dos semanas, el ciclo sufrió su primera baja: en medio de rumores de mala relación con la conductora, Rampolla renunció con la excusa de un compromiso laboral en Australia -que recién empezará a grabar en los próximos días-. Y como el rating no acompañaba, el formato pasó por varios cambios. Se sumó un panel de famosos, en el que se destacan Luisa Albinoni, Adriana Salgueiro y Matías Alé, entre otros.

En lugar de centrarse en las rupturas o divorcios -como indica su nombre- el programa viró a lo opuesto y comenzaron a buscarle pareja a distintos participantes. Pero ni con eso lograron levantar las bajas mediciones. "Empezamos haciendo un tipo de programa y después fue mutando. A mí me obligó a ir adaptándome a todas esas cosas, y de pronto encontrarme haciendo algo que no espera hacer, desde cosas más fuertes, más trágicas, más lúdicas. Es difícil salir a batallar con todo eso, pero no quiere decir que no vamos a pelearla, que no vamos a salir a buscar el programa posible", reconoció Laurita en diálogo con Intrusos a fines de julio.

Sin embargo, eso no impidió que la joven de 31 años siguiera avanzando en los medios a paso firme. Sin ir más lejos, se prepara para encabezar un importante proyecto radial en Metro 95.1 junto a Gabriel Schultz y para volver a subirse a las tablas junto a Florencia Peña con el musical Chicago.