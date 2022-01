"Gracias doy a la desgracia": el gran momento de Francisco Benitez, ganador de "La Voz Argentina"

jueves, 27 de enero de 2022 15:39

Francisco Benitez, ganador de la última edición de "La Voz Argentina", está más que feliz. Es que fue convocado para integrar la grilla de los festivales municipales y provinciales y no para.

El cantante, oriundo de Córdoba y que luchó contra su timidez y tartamudez y se impuso en el reality, cuenta con el apoyo de quien fuera su coach: Soledad Pastorutti. Se ha presentado además como invitado de "La Gringa" y estuvo con Natalia Pastorutti en su show "Íntimo" en Carlos Paz.

Activo en su Instagram, comparte en Historias sus viajes y parte de actuaciones y en el feed dejó un fragmento de "Como la cigarra" para referirse a lo que vive.

"Tantas veces me mataron

Tantas veces me morí

Sin embargo estoy aquí

Resucitando

Gracias doy a la desgracia

Y a la mano con puñal

Porque me mató tan mal

Y SEGUÍ CANTANDO", destacó junto a una imagen en el escenario. El posteo recibió más de 11.000 Me Gusta y comentarios de sus fans que respaldan su camino en la música.

Agradecido

El exitoso reality "La Voz Argentina" reveló el gran talento de Francisco Benitez, un joven cantante cordobés que superó la timidez y mostró que la tartamudez no era limitación para potenciar su carrera. Humilde y sincero, recurrió a las redes sociales para agradecer por el año que se fue y mostrar a sus grandes pilares.

"Un año donde mi vida cambio por completo! Donde volví a nacer. Simplemente gracias 2021", posteó Francisco junto a fotos con su pareja Rocío y su pequeño hijo Ciro que nació horas después de la consagración en "La Voz Argentina", donde fue parte del equipo de Soledad Pastorutti.

Antes, el joven dio gracias a la vida en un nuevo cumpleaños y resaltó el recibimiento del público y sus fans en los escenarios. "Y así llegaron mis 23. Fue un cumpleaños distinto la verdad, porque no me esperaba recibirlo así, CANTANDO. Gracias a todos por tomarse el tiempo para saludarme y así también se fue mi último show del año! Gracias a toda la gente de todas las provincias hermosas que recorrí, por todo el cariño que me brindaron, nos veremos el año que viene si Dios lo permite, con más canciones para ustedes y felices fiestas", detalló.