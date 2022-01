¿Quién es el empresario español que conquistó a China Suárez?

miércoles, 26 de enero de 2022 18:30

El último año trajo aparejados muchos cambios en la vida de la China Suárez. Luego de confirmar su separación de Benjamín Vicuña, a principios de septiembre la actriz se instaló en Madrid acompañada por su madre, Marcela, y sus tres hijos: Rufina -de su relación con Nicolás Cabré-, Magnolia y Amancio -los chicos que tuvo con el chileno. Y no solo cumplió su sueño de rodar una película en España, sino que se vio envuelta en uno de los escándalos mediáticos más grandes de los últimos tiempos y volvió a encontrar el amor en Armando Mena Navareño, su nuevo novio.

Si bien hace tiempo que se instalaron los rumores de romance, la confirmación llegó en las últimas horas, al raíz del reencuentro cara a cara de los enamorados. El encargado de dar la noticia fue Armando, un empresario español que tiene una compañía de motos, otra de catering y es dueño de una marca de camisas, quien subió en su perfil de Instagram la primera postal junto a la China, en la que se los ve abrazados y acompañó el posteo con un emoji de corazón y un fueguito.

Por su parte, la actriz argentina dejó un comentario en la publicación cargado de emojis con los que expresó su amor y compartió la foto en sus historias, validando la confirmación del noviazgo. Días atrás, la pareja fue vista en el boliche Panda Club a los besos, de la misma forma que los habían encontrado a fines de octubre, a días del inicio del Wandagate, un escándalo en el que la China fue señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Para Suárez, quien se define como una fiel defensora del amor libre, llevar una relación a distancia no es un problema, ya que anteriormente estuvo en pareja con el español David Bisbal, con el modelo brasileño Marlon Texeira y con Vicuña estaban acostumbrados a pasar varios meses separados por cuestiones laborales.

"Yo nunca sentí que tuviera que dar explicaciones, y quizás suene soberbio decirlo, pero el día que mis hijos me pregunten lo que quieran saber a los únicos que les voy a contestar es a ellos", explicó la intérprete en una entrevista con Alejandro Fantino, no solo en referencia a su affaire con Icardi, sino a los distintos escándalos amorosos que protagonizó en los medios.

"Yo no me banco ni de un novio que me venga a pedir explicaciones, que a dónde saliste, dónde estuviste, quiénes están… No tengo tolerancia para esas cosas, pero no de superada, sino porque no tengo ganas", expuso. E insistió: "Hay algo que tiene que ver con la intimidad y privacidad que yo quiero mantener a lo largo de mi vida. No soy un personaje, ojalá me hubiera salido armar uno, pero a mí me quieren o me odian por las mismas razones: por mi personalidad".