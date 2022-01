Noelia Marzol tomó una triste decisión que la alejará de su esposo

miércoles, 26 de enero de 2022 00:00

Luego de que se conociera que el futbolista Ramiro Arias, marido de la bailarina Noelia Marzol, consiguiera un contrato con el club Instituto Atle´tico Central Córdoba, la artista tomó una decisión que la alejará el deportista.

Según compartió en sus redes sociales, Noelia celebró que Arias se incorporó al club y festejó su primer día de entrenamiento con el equipo que hoy lo recibe.

"¿Cómo fue ese primer día mi negro?", escribió en su cuenta de Instagram, sobre el nuevo desafío futbolístico para Arias, después de haber sido parte de San Lorenzo de Almagro, Atlético Aldosivi, Atlético Sarmiento, Club Almagro y Quilmes.

Ahora, el futbolista deberá vivir en Córdoba debido a los entrenamientos y partidos a los que se enfrentará, y eso llevó a oelia a tomar una decisión sobre su lugar de residencia.

"Todos preguntando lo mismo, si me quedo a vivir en Córdoba. No puedo vivir sin hacer lo que me apasiona. Así que vamos a juntar muchas millas con cerdo a cuestas", aseguró sobre la medida que la alejará del padre de su pequeño hijo.

Sin embargo, debido a su trabajo en la obra "Sex", la bailarina estará un tiempo más en Córdoba, por lo que el bebé seguirá viendo a su papá. "Igualmente, hasta marzo me tendrán en Córdoba haciendo temporada".