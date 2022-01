Pampita tomó una decisión tras el cruce de Roberto García Moritán y Malena Pichot

martes, 25 de enero de 2022 17:57

Tras un inesperado ida y vuelta que en las últimas horas se desató entre Malena Pichot y Roberto García Moritán por política, la supermodelo argentina, Pampita, esposa del empresario y mamá de su hija menor, Ana, tomó una decisión.

Según trascendió, todo comenzó cuando la conductora radial aseguró que García Moritán se habría casado con Pampita por interés político ya que gracias a la fama de la que goza la modelo, el se haría conocido. De inmediato, el empresario salió al cruce y esta vez fue su esposa quien se habló sobre lo ocurrido.

Guido Zaffora en Es por ahí Verano, contó cómo fue su diálogo con Pampita. "Yo hablé con ella pero me dijo que no se quiere meter en esto, que no tiene nada que decir”, reveló sobre la conversación íntima que mantuvieron, donde además hablaron de los rumores de crisis con su marido que empezaron a circular.

“Pampita apoyó a Roberto en la política desde un lugar más anónimo”, cerró el periodista, al respecto.

Pichot usó sus redes sociales para hablar sobre el legislador porteño. "El chabón se casó y tuvo un hijo para hacerse conocido", sentenció.