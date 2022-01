Hercai: una carta revelará la verdad en el capítulo del martes 25

martes, 25 de enero de 2022 00:00

"Hercai" se vivirá a pura tensión en el capítulo del martes, por Telefe. En el último tramo de la segunda temporada, Miran se acercará más a los misterios de la historia de su mamá.

Proponen un té para limar asperezas entre Azize y la abuela Sukran. La mujer asegura, sin temor: "No pienses que te saldrás con la tuya, Azize. Lo que me robaste a mí y le quitaste a mi nieto no tiene perdón. Pronto pagarás por todo lo que has hecho y además, te quedarás sin Miran".

Hay un elemento en juego: la carta que Dilsah le dejó a Hazar. Yaren cree tener todo bajo control pero no será así.

Por otra parte, el padre de Reyyan va a la tumba de Dilsah, la madre de Miran: "No pude protegerte. Perdóname.No pude hacerlo. No supe hacerlo" Llora por ello y se produce un encuentro inesperado: llegan Miran y Sukran.

Miran enloquece al ver al padre de Reyyan en el cementerio. Le dice a la abuela: "¡Este hombre me dejó sin madre y sin padre! Este es Hazar Sadoglu". Él insiste en su inocencia, lo golpea y se apuntan con armas. Allí le entrega la carta que escribió su madre: "léela si tienes las agallas".

Firat también va confirmando los dichos de Hazar Sadoglu e increpa a su madre. "¿Es cierto lo que dice Azar Sadoglu? ¡Dame una respuesta!" Ella revela: "¡Sí, es cierto! Estaban enamorados y la prueba de eso son las letras que están allá talladas en la pared, detrás de tí!".

Finalmente, un empleado de Azize se sincera: "como lo ordenó fuimos al hospital. Las grabaciones de las cámaras fueron borradas. Dicen que hubo un error de sistema. Lo llevamos al doctor y luego lo golpeamos para que hablara. Pero él sigue diciendo que no sabe quién sacó a la señora sultana de ahí. Alguien llegó a limpiar toda la evidencia como si nada hubiera pasado".

Azize sospecha que la persona que hizo arrestar y liberar a Hanife y quien sacó del sanatorio a Sultana, es exactamente la misma. Y exige que la encuentre. "No puede ser que sea invisible", increpa.