¿Otra vez juntos?: los rumores que envuelven a Demet Özdemir y Can Yaman, protagonistas de "Soñar contigo",

sábado, 22 de enero de 2022 00:00

"Soñar contigo" es el próximo estreno de Telefe y sus protagonistas Demet Özdemir y Can Yaman causaron furor por su química en pantalla. Años después, nuevos rumores los acercan.

Can Yaman, que lleva un año en Italia, rodará una serie de televisión en Turquía tras un largo paréntesis. Se afirma que quiere compartir el papel principal con Demet Özdemir en la serie que se filmará para Disney Plus, destacó televizyongazetesi.com.

Los fanáticos turcos finalmente se reunirán con Can Yaman después de mucho tiempo. De acuerdo con Disney Plus, que se transmitirá en Turquía en agosto, el guapo actor filmará una serie en Turquía para este canal.Todavía no hay muchos detalles sobre la serie. Uluç Bayraktar será el director de la serie que filmará Ay Yapim. El guión será escrito por Kerem Deren, quien hasta el momento ha producido series de televisión muy exitosas.

Entre bastidores, se afirma que Can Yaman quiere reunirse con Demet Özdemir, con quien anteriormente compartió el papel principal en "Soñar contigo".

Yaman estará en Turquía en febrero y se quedará aquí por mucho tiempo y se reunirá con Demet Özdemir para discutir los detalles del proyecto.

Si esta afirmación resulta ser cierta, lo seguro es que la nueva serie sonará como un bombazo. Como se sabe, Demet Özdemir y Can Yaman compartieron los papeles protagónicos en "Early Bird", que comenzó a emitirse en 2018 y se prolongó durante una temporada. La serie recibió grandes elogios no solo en Turquía sino también en todo el mundo y los actores dieron un gran salto en sus carreras.