Züleyha, Tierra Amarga: un secuestro y amenaza de fuerte marcará el capítulo de este viernes

viernes, 21 de enero de 2022 00:00

Este jueves, los miedos de Züleyha y Yilmaz se hicieron realidad cuando estuvieron a punto de escapar juntos con sus hijos a Alemania y los planes se vieron truncados por Demir. El empresario interceptó a su esposa en medio de la ruta y de inmediato se la llevó con él a la mansión de Sevda.

Allí vivirán un fuerte episodio en el que la amante de Adnan Yaman defenderá a Züleyha frente al enojo de Demir, y le hará entender que el amor de la chica es mayor por sus hijos y por Yilmaz, que por él. Sin embargo, lo más fuerte no lo vivirán ellos.

"La defiendo porque yo sé lo que es ser una madre, yo sé lo que se siente a perder a un hijo, Demir", le dijo Sevda a Demir mientras el hombre intentaba agredir a Züleyha físicamente. La cantante comparó su historia con Adnan, con la del joven y le pidió que sea racional.

Explotado de bronca, Yilmaz creerá que fue Hunkar quien le avisó a Demir sobre los planes de huida que la pareja tenía y por eso, tras dejar a Kerem Alí en su casa, no dudará en enfrentarla a punta de pistola. "Padrino, al parecer Yilmaz secuestró a la señora Hunkar. Le apuntó con un arma en la cabeza", le avisa Cetin a Ali Rahmet Fekeli.

"Yo creí en usted, Hnkar Yaman, la compadecí mucho. Tomamos fotos de los niños para usted y así no los extrañaría y no le iba a afectar. Y ¿cómo me paga?", le dice Yilmaz a Hunkar en una cabaña en la que la tiene cautiva. "Te estoy diciendo que no le dije nada a Demir, por favor te lo juro, yo no lo hice", le ruega ella.

¿Será Yilmaz capaz de matar a Hunkar?