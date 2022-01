"Un nudo en la garganta": las confesiones de "la Fugitiva" Irem Helvacioglu

viernes, 21 de enero de 2022 17:43

Irem Helvacioglu se convertirá en la figura de las noches de Telefe. Es la actriz que protagoniza "Fugitiva", el drama turco sobre violencia de género y vulneraciones de los derechos a la mujer, que se estrenará el lunes 24. Tal como se aprecia en los avances, no fue fácil para ella interpretar a una mujer maltratada que intenta preservar a su pequeño hijo.

Sobre la trama, ella encarna a Nefes que fue obligada a casarse muy joven con su esposo y durante todo su matrimonio intenta escapar junto a su pequeño hijo, aunque no lo puede lograr hasta que conoce a Tahir, un hombre valiente quien la defiende con todas sus fuerzas.

"Nefes es un personaje totalmente difícil de interpretar. Solía vivir en un mundo de cuento de hadas que construyó para ella y su hijo. Por eso se convirtió en un personaje épico fuerte. Jamás imaginé el abrumador éxito de esta novela en Turquía y en todo el mundo", explicó la actriz en una entrevista.

Y confesó que "recibí ayuda psicológica. Hice una investigación sobre el personaje, leyendo todo lo relacionado y preguntando a los expertos, pero cuando se trata de la actuación, es más difícil y más traumático y me emociona mucho, incluso cuando estaba leyendo el guión. Siento que tengo un nudo en la garganta cuando rodamos la mayoría de las escenas".

Con sinceridad, expresó que "Nefes, una mujer que sale del yugo de su agresor, ha cautivado al televidente desde el primer capítulo, y sus vivencias no dejan a nadie indiferente. Esto es lo que la hace particularmente realista y es lo que logra la conexión con el público. Pensar que hay personas en algún lugar que realmente vivieron esto. Puede causarme un trauma emocional la mayor parte del tiempo. Nunca he interpretado a un personaje con tanta profundidad en las emociones".

La actriz es alemana y a los 15 años regresó con su familia a vivir a Turquía. "Me gradué en el Conservatorio del Centro de Arte Müjdat Gezen en Ankara y actué en el teatro infantil durante un tiempo. Un amigo mío estaba trabajando en una agencia. Me pidió que hiciera una prueba para un papel. Después de esa sesión, me llamaron para una entrevista. No funcionó, pero recibí una oferta de ‘Muhtesem Yüzyil’, así que me instalé en Estambul. La serie de televisión ‘Girls of the Sun’ también me dio a conocer", recordó.

