Züleyha, Tierra Amarga: las dudas antes del escape marcarán el capítulo de este jueves

jueves, 20 de enero de 2022 00:00

Muchas son las sorpresas y dudas que invaden a Züleyha y a Yilmaz antes de huir a Alemania, donde finalmente buscarán la vida que tan soñaron, juntos, luego de toda la amargura que vivieron en Cukurova.

Sin embargo, el temor que atraviesa a la pareja no está marcado por lo que el destino les deparará, sino porque Hunkar se enteró del plan que tienen y está dispuesta a ayudarlos, después de todo el dolor que les causó. Este miércoles, se vio un duro enfrentamiento entre Yilmaz y Hunkar, que ahora el galán analizará con Züleyha.

"Porque Demir la traicionó ha decidido hacernos el favor. Le dije, dijo que sí que es una venganza", le revela Züleyha a Yilmaz, en una reunión íntima. "No sé, no puedo confiar en ella (...) Hoy se disculpó conmigo, dijo 'haré lo que sea necesario para reparar lo que causé, te voy a ayudar a huir con Züleyha'", le responde Yilmaz.

"¿No puedes creerlo, verdad?", le cuestiona ella. "No sé cómo, la mujer que nos robó la vida ahora quiere ayudarnos a ser felices. ¿Cómo puedo creer eso?", sostiene él. "Realmente ha cambiado, me trata como si fuera mi madre y siempre me protege de los ataques de Demir", dice Züleyha.

"¿Crees que se dio cuenta que no puede separarnos y por fin se rindió?", analiza Yilmaz. "Yo creo que ya no puede callar su conciencia. Hizo muchas cosas, es verdad, pero supongo que está arrepentida, no lo sé...", duda ella. "Ojalá sea cierto", cierra Yilmaz. "Te entiendo pero después de ser madre no la justifico, pero ahora la comprendo más, yo también haría cualquier cosa por sus hijos", agrega Züleyha.

Tras ese escenario, Demir, que ni se imagina lo que su esposa y su enemigo planean, trata de pensar en el pasado con su padre y buscando entre sus cosas encuentra una dura carta en la que le pide que cuida a su amante Sevda. Tras leer las líneas, Demir le habla a la conciencia de Adnan Yaman y le pregunta por qué puso en sus hombros tal responsabilidad.