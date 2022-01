Hercai: una verdad sale a la luz en el capítulo de este jueves 20 de enero

jueves, 20 de enero de 2022 00:10

Muchas son las verdades que acorralan a Azize Aslanbey y que podrían ser descubiertas en el capítulo de este jueves en Hercai.

Después de que la mujer se viera amenazada por Zehra tras confesarle que tiene la carta de la madre de Miran, donde cuenta que el verdadero padre del joven es su esposo Hazar, Azize sospechará de quien le estuvo enviando mensajes anónimos.

Nerviosa y angustiada porque la verdad se sepa y su plan de venganza contra los Sadoglu se vea amenazado, Azize comenzará a sospechar de la persona menos pensada. Se trata nada menos que de su hermana, Hanife Derbent, quien vive como una empleada infiltrada en la casa de la familia enemiga.

"¿Y si la persona que envía esas notas sabe que Hanife es mi hermana?", se cuestiona la mujer mientras reflexiona algo peor. "Hanife... ¿serías capaz de traicionarme? ¿Cooperaste con mi enemigo porque no hice lo que querías y me traicionaste? No... No... hacer eso tendría serias consecuencias y tu lo sabes muy bien. He dado mi vida por esta venganza, no perdonaría a mi hermana ni a nadie por una traición con esta...", se asegura la matriarca.

Pero esas sospechas no serán lo único que la sacudirá, ya que un hombre se presentará en la mansión de los Aslanbey y les confesará a Mirán y Reyyan la verdad del anillo que se mandó a hacer, años atrás, para la madre de Miran.

"Acabas de preguntar si cambió el pasado o la realidad, la realidad no cambia Reyyan, es sólo que ya no tengo un padre por quien preocuparme. Vine a hablar con ustedes para honrar al hombre que sufría, agonizando por la mentira que lo hicieron sufrir. Señora Azize, le traigo noticias del maestro Gabriel, él dijo que no se pueden cambiar los hechos del pasado con las armas", le asegura el hombre mirando a la mujer.

En ese momento, revelará su verdad: "El anillo no era para Mehmet Aslanbey, sino para Hazar Sadoglu".