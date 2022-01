Züleyha, Tierra Amarga: avances del capítulo de este martes 18 de enero

martes, 18 de enero de 2022 00:00

Tras el nuevo pacto entre Demir y Yilmaz para proteger a Müjgan (el silencio a cambio de no comprar acciones de Hünkar), los planes de escape siguen encaminados en "Züleyha Tierra Amarga", en el capítulo del martes por Telefe.

Züleyha le cuenta a Gulten que está armando las valijas para escapar con Yilmaz y sus hijos, incluido Kerem Ali, hacia Alemania. "Tal vez, ustedes puedan ir. Una vez que nos establezcamos allí se pueden mudar. Todos van a trabajar allá; ustedes también podrían hacerlo", le dice la joven a su fiel amiga, que está feliz aunque nostálgica.

Al comentar que deben salir del país con pasaportes falsos, Züleyha recordó que junto a Yilmaz quisieron irse de Adana con documentos falsos. "Pero cuando encarcelaron a Yilmaz, no pudimos usar nuestros nuevos nombres", dijo.

En tanto, Müjgan sigue recluida y sin querer comer, tras confesar que le disparó a Züleyha. "¿Cómo que no quiere desayunar?" cuestionó Fekeli al escuchar a Behice. "Ella está muy molesta por lo que pasó anoche y por eso, no quiere bajar", la excusó.

El hombre le retrucó: "¿sólo ella está molesta? Nosotros también lo estamos. Somos una familia señora Behice aunque estemos molestos y preocupados, debemos dejar nuestros asuntos a un lado y sentarnos todos juntos a nuestra mesa". Aunque la llama, la médica no aparece y Behice va a buscarla.

Pero la joven no quiere ver a los Akkaya, especialmente a Yilmaz. "Mi amor por él, ya no lo quiero. Ahora quiero el divorcio", confiesa y asegura que eso es lo que quiere.

"¿Sabes lo que le debes a Yilmaz? Él convenció a Demir para que no fuera con el fiscal?", dice su tía. "Está bien. Comparado con lo que he hecho no es nada", agrega Müjgan. Behice nuevamente quiere decirle qué tiene que hacer: pedir que la transfieran a

Estambul y dejarán a Kerem Ali con Yilmaz. "No dejaré aquí a mi hijo", afirma.

"¿Serías capaz de mantenerlo? Si no estás segura, bajarás a desayunar y no mencionarás este asunto del divorcio. Olvídate de eso", le señala su tía e insiste en que "cometiste un error, lo confesaste y debes seguir". La doctora le obedece una vez más.

"Tuve una crisis, padrino. Hace mucho tiempo estoy en crisis. Lo sabes. No soy una persona capaz de matar a alguien. Me conoces. Ni tampoco intenté matar a Züleyha; el arma se disparó accidentalmente. No es una excusa. Nunca debí pedirle que fuera esa noche. Si algo lamento es haberte decepcionado y te pido que me perdones", expresó la joven.

Yilmaz señaló que convenció a Demir para que "mi hijo no viera a su madre en la cárcel". Y Ali Rajmet Fekeli agregó: "lo hiciste por la familia" y fue franco con Müjgan: "es mi deber decirte que tu actitud ha lastimado profundamente a esta familia".