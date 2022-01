Hercai: el fuego deja marcas en el capítulo del martes 18 de enero

martes, 18 de enero de 2022 00:00

El incendio de una de las casas de los Aslanbey, que afectó a Reyyan, Elif, Miran y Azat, fue una jugada más que arriesgada de Azize y las consecuencias se verán en el capítulo de este martes de "Hercai", por Telefe.

Nasuh y Firat reciben la alarmante noticia por teléfono y hasta la misma Azize, que se desdibuja al saber que su amada nieta Elif estaba en el lugar. Por ello, la mujer se desquita con uno de sus colaboradores.

"La tierra responde a cómo son sus dueños. Tus tierras son tan ingratas como tú, maldito Nasuh. Son tan siniestras como tú. Me han quitado tanto y siguen exigiendo más de mí. Pero no acabarán conmigo. Esa gente no me vencerá. Esta vez tú pagarás hasta que te duela", expresa la sultana con gran odio.

Conmocionado, Nasuh va a su casa y se cuestiona: "¿qué quieres de mí? Cada día que quiero tener un día feliz aquí te incendias y me consumes. ¿No me has quitado suficiente ya?".

En tanto, Elif le pide a Azat que la lleve con los Aslanbey. "¿Por qué cambiaste de opinión?", le pregunta. "Mi abuela no va a detenerse. Si regreso con ella quizás todo se detendrá", dice entre lágrimas.

"La vi esta noche, vi la forma en la que te miraba. Por primera vez ví a Azize Aslanbey preocupada, créeme. Este matrimonio la detendrá. Por favor créelo y nunca más hables de separarnos o de irte de la mansión. No lo permitiré", dice Azat. El joven se anima a preguntarle: "no aceptaste casarte sólo para terminar con la disputa entre nuestras familias, ¿verdad?" Ella le da vuelta la cara: "detente, no tienes que decirme nada".

Azat, sabiendo de los sentimientos de Elif, le confiesa: "no es mi deseo romperte el corazón. No quiero que derrames ni una sola

lágrima pero yo no..." Y ella completa: "pero tú no sientes lo mismo que yo, lo sé. Por favor, no hablemos de esto; olvida el tema"

Por otro lado, Yaren sigue lidiando con su prometido Harun. "Creo que debo felicitarte. No te fuiste hasta que mi abuelo pidió que

te largaras. ¡Bravo! Ahora que saliste por la puerta, vete caminando y no vuelvas", lo ataca.

Él no se altera: "siempre estaré cerca. No te preocupes. No olvidaré lo testaruda que estás siendo, Yaren. Sé inteligente. Yo no soy como los chicos con los que juegas siempre. Yo te hago pagar".

La contracara es la armonía entre Miran y Reyyan. Cuando están juntos en una casa, él le confiesa: "estoy loco de amor". Y ella bendice: "este tipo de amor existe; lo sé".