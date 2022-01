El Trece: Habló Eugenia Tobal por el supuesto levantamiento de su programa

martes, 18 de enero de 2022 17:50

A un mes y medio de su debut, Hogar dulce hogar, el programa de decoración y manualidades conducido por Eugenia Tobal quedó en la cuerda floja. Ante el bajo rating, las autoridades del eltrece decidieron hacer varios cambios. Primero, el ciclo empezó a salir en vivo, pero los resultados no fueron convincentes. Y desde la semana pasada, dejó de emitirse los viernes, día en el que una película ocupa la franja de 15.45 a 17. Y como si fuera poco, en los últimos días tomó fuerza el rumor de su levantamiento.

Al parecer, el programa terminaría el viernes 3 de enero para que el lunes 7 pueda hacer su debut Fabián Doman con Momento D, un magazine político en el que, según adelantó, convergerá la esencia de Intratables y la de Nosotros a la mañana, dos ciclos que condujo en los últimos años. Sin embargo, ante la difusión de esta información, Tobal rápidamente salió a responder en las redes sociales.

"¡¡No se termina!!", escribió en sus historias de Instagram junto a un video que grabó en el taller en el que compiten equipos formados por cuatro personas en desafíos manuales que van variando periódicamente. Y ya al aire, reafirmó sus declaraciones virtuales. "Acá estamos, ¡presentes! Hogar Dulce Hogar sigue, gente. ¡No se termina! Seguimos trabajando", manifestó en la apertura, pero habrá que ver qué pasará en los próximos días.

Cabe recordar que en un principio, Eleonora Wexler fue convocada para ser la presentadora, pero no aceptó. "No era algo que en este momento me interesara porque estoy con varios proyectos de ficción y nunca pensé en la conducción. No es algo que desestimo pero tampoco es algo que tenga muy pensado", explicó en una entrevista con Para Ti. Y la decisión de la actriz, sumada a la crisis económica que se profundizó a raíz de la pandemia hizo que la producción demorara.

Luego se apostó a la dupla de Tobal con Federico Bal, pero a pedido de la actriz, se definió que el hijo de Carmen Barbieri no sería de la partida. Y aunque se desconocen los motivos por los que Eugenia no quiso trabajar con él, terminó quedando sola en la conducción. "Este año me sorprendió con muchos desafíos hermosos. ¡Realmente, no me los esperaba y me llenaron el alma! Uno de ellos es Hogar Dulce Hogar, ¡un programa que está cargado de amor, dedicación, creatividad! ¡Un programa que me enfrenta a otro desafío que me encanta!", contó la actriz en sus redes.

Frente a cámara no está sola, ya que los participantes cuentan con el asesoramiento de especialistas en las áreas de albañilería, carpintería, ambientación y manualidades. El jurado de la competencia está integrado por Octavio Borro, especialista en carpintería; Sol Álvarez Roldán, especialista en decoración y reciclaje; Agustina Gallo, especialista en manualidades, restauración y bricolaje, y el youtuber Luis Escobar especialista en construcción y realización.