"Fugitiva", con fecha y horario de estreno en Telefe

lunes, 17 de enero de 2022 17:02

Aunque una fecha aproximada sonaba para una de ellas, hay quienes se ilusionan que sea para ambas. Las nuevas series turcas a las que apuesta Telefe siguen siendo promocionadas con "Muy pronto" pero en las redes sueñan que ambas inyecten aire fresco a la grilla en el caluroso verano. Se trata de "Soñar Contigo" y de "Fugitiva", dos historias potentes, una en tono de comedia romántica y la otra, a puro drama.

Para poder potenciar a "Masterchef Celebrity", la elegida sería "Fugitiva" que podría ocupar el horario de la previa de "Por el Mundo". De acuerdo a PTC Recargado, Fugitiva se estrena el próximo lunes a las 21.15 hs.

Mientras que "Pájaro Soñador" llegaría más adelante e ingresaría en el horario de "Dulce Ambición", a la que le restan 20 capítulos.

"Soñar contigo", también conocida como "Pájaro Soñador" se trata de una ficción de 51 capítulos originales, de más de 2 horas cada uno.

La novela turca, protagonizada por Demet Özdemir como Sanem Aydin Divit y Can Yaman como Can Divit, se emitió originalmente en Turquía entre el 2018 y 2019 y ya comenzó a ser promocionada en la Argentina por Telefe. La trama cuenta con dos personajes principales que son Sanem Aydin Divit (interpretada por Demet Özdemir) y Can Divit (Can Yaman). Pero, como en toda serie, también hay personajes secundarios que cobran importante relevancia en la historia.

La historia gira en torno a Sanem Aydin, una joven de un barrio humilde de Estambul que sueña con ser escritora y vivir en las islas Galápagos. Cuando su familia le hace creer que la entregarán en matrimonio a su vecino Muzaffer si no encuentra empleo estable, comienza a trabajar en una importante agencia de publicidad llamada Fikri Harika gracias a su hermana Leyla, que es la secretaria de Emre Divit, hijo del dueño.

Por otro lado, Can Divit, el hermano mayor de Emre, es un fotógrafo de espíritu libre y fama mundial que regresa para la fiesta de aniversario de la empresa. Allí, le revelan que su padre tiene una grave enfermedad, su padre le encarga que dirija la empresa y que encuentre al topo que está ayudando a su competidora Aylin. Can no tiene más remedio que aceptar, despertando la envidia de Emre, el verdadero topo de la empresa, además de amante y socio secreto de Aylin.

"Fugitiva" está protagonizada por IIrem Helvacioglu (Nefes), Ulas Tuna Astepe (Thair), Sinan Tuzcu y Öykü Gürman.

Nefes es una chica de origen humilde que vive cautiva junto a su hijo en la mansión de su marido: un poderoso hombre de negocios que la maltrata constantemente. Un día, harta de su vida actual y después de muchos intentos, ella y su hijo consiguen escapar en el coche de un invitado: Tahir. Momento en el que empieza una periplo amoroso entre ambos. Un amor que no estará exento de dificultades.

¿Conseguirán Nefes y Tahir perpetuar su amor? ¿Podrá alejarse de su malvado marido? Sin duda, una trama atrapante.