Flor de la V confirmó que estará al frente de Intrusos: "soy la figura más popular"

lunes, 17 de enero de 2022 12:35

Con más de veinte años de carrera en los medios, Florencia de la V atraviesa uno de sus mejores momentos a nivel laboral. Tras el debut de La noche de la V, que se convirtió en uno de los programas más vistos de los fines de semana, se prepara para asumir la conducción de Intrusos, tras la salida de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares de América TV.

El camino fue largo. Si bien hacía tiempo que José Núñez, productor de Jotax, hacía tiempo que le venía insistiendo en armar un proyecto juntos, debido a sus otros compromisos, recién a mediados de 2021, la artista se sumó al panel de A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco, y comenzaron a trabajar en un programa que tuviera su sello. "Tenía ganas de estar los fines de semana, con un programa fresco, glamoroso, producido y estoy muy contenta", reveló en una entrevista con Pasa Montagna, en Radio Rivadavia.

Y aseguró que la propuesta para estar al frente de Intrusos la tomó por sorpresa. "Pregunté por qué me eligieron en este momento de transición y es porque soy la figura más popular que tiene el canal, quieren seguir apostando a mí, quieren en mí e Intrusos es un programa que es legendario en el canal", destacó y aseguró que la motiva iniciar este desafío en plena temporada de verano.

"Me propusieron muchas cosas el año pasado, como cuatro proyectos para Villa Carlos Paz, para Mar del Plata, y no me convencían a pesar de que no hay nada que me guste más que hacer temporada. También me llamaron de Chile para que fuera jurado de Bailando por un sueño. Estaba evaluando todo eso y justo surgió la variante Ómicron, implicaba mucho movimiento porque tenía que viajar todas las semanas y aunque era muy buena plata en dólares, dije que no", reveló en diálogo con Pablo Montagna y su equipo.

Asimismo, destacó que su desembarco en el programa que creó Jorge Rial a inicios de los años 2000 siendo una mujer trans es el reflejo del cambio social que se vive hace años en la Argentina, pero que todavía queda mucho por lograr. "Todos los programas eran machistas y es bastante simbólico que yo termine como cabeza de ese programa. Es muy fuerte", señaló.

Y agregó: "Lamentablemente seguimos reproduciendo mensajes homofóbicos, que van contra todas las leyes de nuestro país. La televisión argentina y los medios de comunicación deberían trabajar de manera obligatoria con un manual de perspectiva de género, porque la televisión educa, forma y es muy importante lo que se dice".

En ese sentido, hizo hincapié en su presencia en las redes sociales junto a Paul e Isabella, los hijos que tuvo junto a su marido, Pablo Goycochea a través de una subrogación de vientre. "Nuestra presencia es política, no es lo mismo que con otro personaje de la espectáculo. Ya mi elección sexual es una declaración política y presentarme con mis hijos en una foto en Instagram es una declaración de libertad, de una sociedad mucho más justa e igualitaria. Yo hablo mucho de esto con ellos", concluyó la conductora, que este lunes 17 se despedirá del panel de A la tarde.