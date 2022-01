"Dejarlo ir": Betiana Wolenberg habló de la dura pérdida que sufrió con el sanjuanino Nicolás Magaldi

lunes, 17 de enero de 2022 00:00

La modelo Betiana Wolenberg y el conductor sanjuanino Nicolás Magaldi son una querida pareja de la farándula. Papás de Bautista, los jóvenes comparten escenas de su vida en familia, sus viajes y parte de sus trabajos con los seguidores. Llamó la atención en que el último cumpleaños de ella, compartiera un video en el que la sorprendían con una torta mientras cumplía reposo en cama. Nicolás había destacado en esos días que ella es "valiente y leona" pero sin dar detalles.

Este domingo, la modelo escribió un extenso texto en el que contó que tuvo un embarazo ectópico que complicó su salud. "Hoy quiero contarles, compartir con ustedes lo que me tocó vivir hace un mes y medio ya que recibí muchísimo cariño, mucha buena onda, muchos mensajes de preocupación por lo que pasé y hoy quiero, siento que puedo hablarlo. Tuve un embarazo ectópico (cuando el ovulo fecundado se desarrolla en una trompa de falopio o en un ovario) con cirugía de emergencia, tuvieron que sacarme una trompa. Sin muchos detalles fue un dolor enorme, tanto físicamente como sentimentalmente. De un momento al otro todo cambió".

Agregó que "hoy siento que puedo hablar de lo que me tocó vivir como algo que pasó y así tenía que ser, dejarlo ir. Simplemente no hay explicaciones para algunas cosas. Es la vida misma. Existen infinitas dudas, preguntas y mucho miedo post ectópico. Tuve mi cabeza a mil, no entendía nada y busqué respuestas en lugares que no me ayudaban".

Betiana confesó que "por eso, lo mejor (y lo recomiendo) fue ver a mi doctor, tener una charla importante, escucharlo atentamente y recibir esas palabras justas. Así tranquilizarme, saber que todo va a estar bien. Re confirmar que puedo volver a ser mamá. Puedo dejar un mensaje con esta enseñanza que me dio la vida. Háganse los chequeos necesarios siempre, cualquier duda, no dejen pasar el tiempo, consulten con su médico. Bueno, gente linda…una vez mas agradecer por tantos mensajes lindos. Estoy muy bien, recibiendo el amor incondicional de mi familia y agradecida a la vida, a Dios y a los médicos por ser tan especiales. Gracias infinitas por salvarme la vida".