Carla Conte tras la muerte de su padre: "nunca había sentido tanta tristeza"

domingo, 16 de enero de 2022 09:29

El proyecto llegó cuando más lo necesita. En pleno duelo por la muerte de su papá y enfocada en sus afectos, Carla Conte fue convocada para conducir Recreo, el programa junto a Diego Korol, con la participación de Nazareno Mottola y Emily Lucius. Y el ciclo producido por La Corte, que sale en vivo desde Mar del Plata los domingos de 13 a 15, se convirtió en el impulso que necesitaba para volver a estar al frente de un programa de entretenimientos con la alegría que la caracteriza.

"El estreno fue espectacular. Llegué a Mar del Plata el viernes y la verdad es que, si bien todo es un caos porque estamos viviendo una locura por el Covid-19, pero lo vivimos súper bien. El estudio está en la terraza del Hotel Provincial y es una belleza. Nunca había tenido una escenografía tan hermosa y natural, con la gente en la playa, en los móviles... ¡Estuvo hermoso!", cuenta con entusiasmo.

-Por un lado hay mucho temor por la ola de contagios y por otro, necesidad de reencontrarse después de dos años de pandemia ¿Cómo viste al público?

-Creo que todos estamos haciendo lo posible para no enloquecer. En las redes recibí muy lindas respuestas, porque dicen que era necesario divertirse y pasarla bien con un programa que tenga buena energía. La intención es que eso se replique porque todos en la vida estamos atravesando quilombos. Si no estamos aislados, venimos de estarlo, además de las angustias, las tristezas, la falta de laburo... millones de cosas que son indescriptibles. Es mucha la gente que la está pasando mal y que igualmente decidió irse de vacaciones, intenta pasarla bien, prender la tele y conectarse con algo que esté copado y no sea el noticiero. Sacarle una sonrisa al público es algo re simple, pero en este contexto vale muchísimo.

-¿Cómo te llegó la propuesta?

-¡Por Instagram! La productora ejecutiva, Ximena Desaloms, me escribió un sábado a la noche para contarme que quería ofrecerme hacer un programa en América TV desde Mar del Plata y pensé que era trucho, pero de todas maneras le pasé mi teléfono. Enseguida coordinamos para juntarnos y ¡era cierto! (se ríe). Cuando me contaron de qué se iba a tratar el programa, me encantó, de uno estaba adentro.

-¿Cómo llevás la dupla con Diego Korol?

-Es la primera vez que laburamos juntos, antes solo nos habíamos cruzado, ni siquiera habíamos hablado. Tuvimos una sesión de fotos, una reunión que fue virtual por un contacto estrecho pero recién pudimos conectar el día previo al estreno. La verdad es que no nos costó, fue instantáneo. Estamos todos con ganas de laburar y hacer lo que sabemos hacer. Creo que por eso salió súper bien el programa.

-Los dos tienen un largo recorrido en programas de entretenimientos, eso también influye.

-Sí y más con un programa en vivo, que salga lo que salga va a estar bien porque es lo que sale. Me gusta la adrenalina del vivo y Diego tiene mucho oficio de estar presente aquí y ahora, ver lo que pasa e ir pivoteando con lo que pinta. Además se conoce mucho con Naza, laburaron mucho juntos, y hay una linda energía. Hay que estar al rayito de sol en la playa, eh.

-¿Te instalás en Mar del Plata o vas y venís?

-Voy para hacer el programa, porque estoy con los chicos (N. de la R: Mora y Facundo, fruto de su relación con Guillermo Brutto) y es difícil instalarme allá para trabajar solo los domingos. Prefiero moverme yo y que los chicos se queden estables. Mora me dijo que quiere ir, entonces vamos a ver si en febrero vamos con Fede (Rozas, su novio) con la familia ensamblada.

-Un par de semanas antes de que iniciara la pandemia te quedaste sin trabajo en Confrontados (El Nueve), ¿Cómo viviste los últimos dos años?

- ¡Pasó de todo! Cambió el mundo para tanta gente y para mí también. Me quedé sin laburo y era un bajón tremendo, pero a las dos semanas empezó la cuarentena y agradecía no tener que salir a trabajar. Tenía miedo y me quedé guardada con mis hijos y estuvo bien. Tuve una especia de vacación que en otra instancia era imposible. Después hice Taller en casa en TV Pública en 2020 y el año pasado hice 70 con Coco Sily. Pero el 2021 fue durísimo a nivel personal.

-¿Por qué?

-Mi papá se contagió Covid-19 y falleció. El año había arrancado súper bien, muy cerca de mi mamá y mi papá, compartí con ellos todo el año pasado, pero terminó siendo un año de mierda. Me estoy reponiendo de poco y tuve que ver de qué forma volver a trabajar. Aparecieron propuestas para las que no me sentía capacitada, no me daba la cabeza, no podía opinar de nada porque estaba en pleno duelo. De hecho, cuando me llamaron para hacer Recreo me pregunté si iba a poder hacerlo, pero después del debut sentí que sí. Es una vez por semana y está bien para mí. Si fuera todos los días, quizás no podría. A mí trabajar me pone muy bien, me conecta con una energía que me gusta, me ayuda a poner la cabeza en otro lado. Me enfoco en eso.

-¿Con las redes sociales te pasa lo mismo?

-Sí, me costó un montón volver a Instagram, porque siempre fue muy personal, yo hablando. Ya no soy la misma y fue difícil encontrar la forma y volver a pasar por esos lugares. Por ahí me enrollo mucho, pero nunca había sentido tanta tristeza. Tengo una buena red de contención e incluso la comunidad de las redes, que me ha bancado muchísimo y yo lo siento.

-Te quieren mucho y junto a Cecila Dopazo te convertiste en una influencer de las canas.

-¡Sí, eso está buenísimo! Pasó sin querer, no lo planée ni lo pensé. Hacía tanto que quería dejar de teñirme que cuando me quedé sin laburo, lo hice. Durante la cuarentena éramos miles las minas pasando por lo mismo y se dio algo increíble. Si a mí hay algo que me gusta en la vida, es compartir con otros mujeres experiencias, charlas, lo que me pasa, lo que creo que está bueno. Y el pelo me conectó con muchísimas mujeres.

-No es muy frecuente, pero vos surgiste en los medios como "chica sexy" y enseguida te ganaste la aprobación del público femenino.

-Totalmente. Siempre tuve mucha empatía y me importa millones de veces más lo que le pase a las minas y no a los tipos. Por eso disfruto tanto lo que pasa en Instagram.

-El famoso desplante a Marcelo Tinelli en ShowMatch para que no te cortara la pollerita también habrá influido en la imagen que el público tiene sobre vos.

-Eso fue inconsciencia pura. Era puro juego y no pensaba nada. Lo mío era acción-reacción. Con los años me volví más cauta, para encontrar la mejor forma de decir las cosas. Igualmente, en esa época lo mío era instintivo, pensaba que estaba mal y salía corriendo. No lo pensaba, era impulsivo. Por suerte ahora soy una señora más madura, mucho más pensante, y analizo mucho más las cosas. Si ahora me doy cuenta que me voy a exponer, elijo correrme antes.