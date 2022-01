Terminó de grabarse "La 1-5/18" y se acerca el final: ¿hasta cuándo se emitirá?

sábado, 15 de enero de 2022 13:00

Luego de nueve meses de trabajo intenso, finalizaron las grabaciones de La 1-5/18, la tira diaria que representó el regreso de Polka a la pantalla luego de un año complicado, y sus protagonistas se mostraron muy emocionados por el cierre. "Hoy termine de grabar con la unidad de exteriores de @launoeltrece y fue una fiesta, también muchos compañeros terminaron sus escenas y todo se vuelve muy sensible. Los extrañaré", manifestó Agustina Cherri, quien le dio vida a Lola, en sus redes sociales.

Mientras que Esteban Lamothe, quien interpretó al padre Lorenzo, compartió un balance sobre el trabajo compartido. "Hoy terminamos de grabar @launoeltrece fue un proyecto muy intenso y hermoso, fue un refugio en un año muy difícil, muy triste, solo puedo agradecer otra vez la oportunidad de trabajar, de conocer personas maravillosas, y lo más importante es todos los amigos nuevos que me llevo para toda la vida. Gracias gracias gracias. Bendiciones y hasta la próxima", escribió en su cuenta de Instagram.

Por su parte, la paraguaya Lali González, quien se convirtió en la revelación de la novela por la forma en la que encarnó el papel de Rita, compartió fotos y videos del detrás de escena de la última jornada. "Gracias a toda la familia de @polkaprod por tanto amor. Gracias a Todos los compañeros, actores, técnicos, al equipo de maquillaje, peinado y vestuario, a los productores, choferes, a los que están en la ofi y a todos los que me hicieron sentir siempre como si fuera mi casa. Gratitud", fue el texto con el que acompañó las imágenes.

Más allá del final del rodaje, la tira seguirá al aire hasta mediados de marzo, en principio hasta las 23. Cabe recordar que desde antes de su estreno se vio envuelta en varias polémicas por la forma en la que retrata la vida de los vecinos de un barrio humilde. "Cuando salió el tráiler se dijo de todo. Siempre hay detractores y críticos para todo. La ficción en sí no es una bajada de línea de lo que está pasando, ni se romantiza la pobreza. No es eso, es un universo, una ficción que transcurre en un barrio pero podría ocurrir en cualquier otro lado", manifestó Gonzalo Heredia en declaraciones radiales, mientras que Ángela Leiva aseguró que el público no es tan duro con ficciones internacionales como Avenida Brasil. Pero más allá de las controversias que surgieron, en todos estos meses se han mantenido con un buen nivel de rating.