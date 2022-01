El panel de Intrusos, aislado por un caso de coronavirus: quién quedará al frente del programa

viernes, 14 de enero de 2022 12:10

La periodista Maite Peñoñori, flamante incorporación de Intrusos, dio positivo en Covid-19 y obligó a cambiar la dinámica del programa, ya que la producción decidió que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, los conductores, como el resto del panel compuesto por Virginia Gallardo, Marcela Baño, Paula Varela y Karina Iavícoli se aislen.

"Di Covid-19 positivo, estoy aislada. Estoy bien, me levanté con síntomas súper leves, apenas un dolor de garganta. Me sentía un poco rara, un poquito de dolor de cabeza y de garganta. Soy súper friolenta, pero por las dudas, como el virus está en circulación y hay muchos casos por todos lados, decidí ir a hisoparme", comunicó Maite en sus redes sociales, ante las preguntas de los televidentes por su ausencia en la emisión del jueves 13.

Además, aclaró que está vacunada y que afortunadamente está transitando la enfermedad con síntomas leves, aunque lamentó que su aislamiento llegó el mismo día en el que volvería ir al teatro luego de casi dos años de pandemia. Más allá de la preocupación por la salud de la panelista, enseguida surgieron las dudas: ¿Quién va a quedar a cargo del programa? Como el resto del equipo no presenta síntomas compatibles con el virus, saldrán al aire vía Zoom, mientras que volverá un integrante histórico para manejar el programa desde el estudio: Daniel Ambrosino.

Por otra parte, se definió quién asumirá la conducción a partir del 1º de febrero, cuando Lussich y Pallares abandonen la pantalla de América TV para empezar un nuevo programa en eltrece, y la elegida es nada menos que Florencia de la V. "Me emociona toda el agua que tuvo que pasar bajo el puente para que tenga una conductora trans al frente. Que me hayan elegido para estar al frente de Intrusos habla de un cambio de paradigma, de un mundo más inclusivo y con perspectiva de género, celebro esta apuesta del canal", dijo en declaraciones radiales.

Además, señaló que el programa la acompañó a lo largo de toda su carrera en los medios y que se siente mucho más "madura" como para asumir este desafío. "Es mucha la responsabilidad la que siento. Me encanta. Igual, me siento muy acompañada por el programa, por la producción y los compañeros. Además, me encanta la farándula, la actualidad, estar constantemente informada", cerró.