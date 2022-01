Züleyha, Tierra Amarga: esto se vivirá este jueves con una drástica decisión de Yilmaz

jueves, 13 de enero de 2022 00:00

Tras la aparición de Friket Fekeli, el supuesto sobrino de Ali Rahmet Fekeli en Züleyha, Tierra Amarga, una nueva historia comenzará a forjarse en Cukurova, donde un engaño parece haber llegado a la vida de los Akkaya - Fekeli.

El hombre que llegó si decir quién era, qué quería en e pueblo y a quién buscaba, fue enfrentado por Ali Rahmet, quien no dudó en buscarlo creyendo que era uno de los que están detrás de las tierras de los productores para comprarlas. Sin embargo, cuando estaba siendo apuntado con un arma, le reveló al hombre que era nada menos que Friket, su único sobrino a quien no veía de niño.

Ante la aparición del joven, Fekeli no dudó en llevarlo a su casa y presentárselo a la familia, incluido Yilmaz, quien verá en él algo que no le terminará de cerrar. Pero la situación no sólo lo preocupará a él sino también a Behice que está interesada en que el esposo de Mugjan reciba la herencia.

Por eso, este jueves se verá que la familia recibirá la visita de la abogada encargada de llevar los papeles de adopción de Alí Rahmet a Yilmaz, aunque esté decidió tomar una decisión. "Quería informarle que ya tenemos una fecha para terminar con los trámites de adopción", le anuncia la letrada frente a la felicidad de Fekeli.

"Señora, no se moleste por favor, puede retirar los documentos, he cambiado de opinión", lanza Yilmaz en tanto que "su padrino" se muestra sorprendido. Pero la decisión tiene un trasfondo.

En ese momento, Akkaya recuerda las palabras que Züleyha le dijo, en el nuevo plan que forjaron para volver a estar juntos. "Seremos pacientes, paciencia Yilmaz, si debemos encontrar la paz debemos ser pacientes. Si cometemos un error, me perderás a mi y a tu familia para siempre", le aseguró. ¿Qué traen entre manos?