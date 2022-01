Ricardo Montaner sobre Stefi Roitman: "cerramos la agencia"

jueves, 13 de enero de 2022 00:00

Stefi Roitman y Ricky Montaner dieron el sí en medio de una emotiva ceremonia que se celebró el pasado 8 de enero en Buenos Aires, a la cual asistieron 500 personas a la fiesta y la familia del cantante se mostró encantada con el festejo.

En este marco y todavía en Argentina, Ricardo Montaner reveló detalles íntimos de la ceremonia religiosa y habló de lo que siente sobre Stefi y que ahora sea su nueva nuera. “Fue algo divino, muy familiar. La gente que estaba presente estaba ligada tanto a Stef como a nosotros”, señaló en diálogo con Mañanísima.

“Mi hijo Héctor está tramitando su ciudadanía norteamericana y como es venezolano por eso no puede salir del país hasta que se complete el proceso. Yo lo llamé por Facetime y pudo ver la boda en tiempo real todo sin problemas”, reveló.

En ese momento, Pampito le consultó sobre la “ceremonia dividida” debido a que Stefi es judía y no de la religión de los Montaner. En ese momento Ricardo lo corrigió. “Bueno, precisamente, no fue unida, fue totalmente unida. Fue maravilloso. Recuerda una cosa: Jesús era judío, entonces lo más lógico es que no hubiese división. Y fue maravilloso”.

Y agregó: "Me hacés muy feliz haciendo feliz a mi hijo. Te amo y voy a ser testigo de la felicidad que ambos merecen. Tener una nuera judía es un regalo de Dios", cerró.