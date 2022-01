Fabián Cubero trató de "molestia" a Mica Viciconte y ella reaccionó sin filtro

jueves, 13 de enero de 2022 12:33

Fabián Cubero y Mica Viciconte están atravesando la dulce espera de su hijo Luca, más felices que nunca. Pero... no es desconocido el carácter fuerte de la participante de "Masterchef Celebrity" y el exjugador quiso hacerle una de sus características bromas.

"Muchachos no me cuenten para este finde para el fútbol. Vieron que tengo esa molestia en la espalda... hace años me viene persiguiendo. Bueno... este fin de semana me empezó a romper los "huevos" de vuelta. Así que no me cuenten". Ese es el audio que le puso Fabián a un video en el que se muestra acostado en su cama y Mica está detrás, con una de sus mascotas.

Ella está diciéndole algo, muy seria, y cambia el semblante cuando se da cuenta que la está filmando.

Una vez publicado el posteo, Mica no se quedó callada al ser tratada de "molestia": "Anda a cagar jajajaja", le escribió a su pareja y desató una catarata de comentarios de sus fans. ¡Bravísima!

Malena, el reemplazo

Este martes, una nueva famosa se suma a "Masterchef Celebrity", el reality más exitoso del prime time de los canales de aire. Se trata de la comediante y humorista Malena Guinzburg.

En principio, grabó participaciones para el programa de Telefe ocupando el lugar de Mica Viciconte, que estuvo de vacaciones en Brasil con Fabián Cubero y sus familias. Pero, advirtieron que después que la influencer y conductora regrese se integraría de manera permanente.

Malena hizo la cuenta regresiva desde su cuenta de Twitter y sus seguidores celebraron la incorporación que promete sumar humor a la cocina más famosa. "Hoy estoy reemplazando a Mica Viciconte en @masterchefargentina y siento que ya me convertí en meme!", dijo, siempre divertida.

El histórico jurado de "Masterchef Celebrity", Donato De Santis tuvo que dejar las grabaciones del reality debido a una situación sanitaria.

Es que el italiano es contacto estrecho de un caso confirmado de coronavirus y debe cumplir con el protocolo. La producción lo reemplazará con Dolli Irigoyen hasta que esté en condiciones de regresar al exitoso reality, que anoche sumó 3 exparticipantes que ingresaron en el repechaje.

Por otra parte, se supo que Barbie Vélez reemplazará a Joaquín Levinton que también está aislado por COVID. Por otra parte, Mery del Cerro también está afectada y el periodista Lío Pecoraro destacó que "se suspende la grabación del lunes ya programada".