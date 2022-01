Natalia Oreiro llega a Telefe para conducir un exitoso reality con famosos

miércoles, 12 de enero de 2022 16:41

Todavía no está prevista la fecha de estreno, pero se sabe que está todo dado para que este año Natalia Oreiro debute como conductora en Telefe con The Masked Singer (Adivina quién canta, en español), un formato internacional que surgió en Corea del Sur y se replicó en más 40 países con éxito. El reality convoca a distintas figuras del mundo del espectáculo que deberán cantar ante las cámaras disfrazados de pies a cabeza con traje elaborados que no den indicio de quién se trata.

Las celebridades solo podrán revelar su identidad cuando queden eliminadas por recibir el menor porcentaje del voto del público. Y así como los televidentes cumplirán con un rol decisivo, también habrá un jurado que definirá quiénes siguen en carrera y quiénes estarán en la cuerda floja. Por una cuestión de confidencialidad, todavía no hay ningún anuncio oficial sobre el staff. Sin embargo, una publicación de Marcelo Polino dio que hablar.

"Quiero contarles que este 2022 vuelvo a mi rol de jurado en la tele #NuevaEtapa. Felicidad plena", escribió en su cuenta de Twitter el periodista, que en 2020 se alejó de Marcelo Tinelli y los concursos en los que tuvo un lugar en el estrado por más de una década, para probar suerte en Telefe junto a Florencia Peña en Flor de equipo y se convirtió en "El Embajador" de los distintos certámenes que produjo el canal.

Cabe señalar que la pandemia hizo que Telefe hallara su fuerte en los realities. Sin ir más lejos, La Voz Argentina, con la conducción de Marley y Ricardo Montaner, Lali Espósito, Soledad Pastorutti y el dúo Mau y Ricky en el jurado, fue el programa más visto de 2021. Mientras que las tres temporadas de MasterChef Celebrity siempre lideraron las mediciones y aunque la versión diaria de Bake Off no cumplió las expectativas de la señal, también tuvo un buen rendimiento.

Por lo pronto, en los próximos días comenzarán los castings para una nueva temporada del programa de canto, con el mismo staff que en 2021. También se espera que en el segundo semestre del año haya una cuarta temporada de MasterChef Celebrity y ya en noviembre, Marley y Mirko acompañarán a la selección Argentina en Qatar con Por el mundo: Mundial.