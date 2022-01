¿Mala señal?: recortan uno de los estrenos de la tarde de ElTrece

miércoles, 12 de enero de 2022 14:56

El proyecto se gestó durante varios meses, pero recién llegó a la pantalla de eltrece el 6 de diciembre. Pero a poco más de un mes del debut de Hogar dulce hogar, con la conducción de Eugenia Tobal, las autoridades del canal decidieron que no se emita el próximo viernes 14 y reemplazarlo por la comedia La peor noche de mi vida, protagonizada por Elizabeth Banks y James Mardsen.

La medida llega en una semana de cambios, ya que para tratar de mejorar los niveles de audiencia, el programa empezó a salir en vivo. Sin embargo, los resultados no fueron convincentes. El ciclo cuenta con un formato de competencia en el que cada semana se enfrentan equipos de cuatro personas (familias, amigos, compañeros de trabajo, etc.) en desafíos manuales que van variando periódicamente. Las consignas tienen que ver, por ejemplo, con el reciclaje de elementos no convencionales, la reutilización de materiales, el reciclaje de muebles, o la decoración de ambientes.

En un principio, Eleonora Wexler fue convocada para ser la presentadora, pero no aceptó. "No era algo que en este momento me interesara porque estoy con varios proyectos de ficción y nunca pensé en la conducción. No es algo que desestimo pero tampoco es algo que tenga muy pensado", explicó en una entrevista con Para Ti. Y la decisión de la actriz, sumada a la crisis económica que se profundizó a raíz de la pandemia hizo que la producción demorara.

Luego se apostó a la dupla de Tobal con Federico Bal, pero a pedido de la actriz, se definió que el hijo de Carmen Barbieri no sería de la partida. Y aunque se desconocen los motivos por los que Eugenia no quiso trabajar con él, terminó quedando sola en la conducción. "Este año me sorprendió con muchos desafíos hermosos. ¡Realmente, no me los esperaba y me llenaron el alma! Uno de ellos es Hogar Dulce Hogar, ¡un programa que está cargado de amor, dedicación, creatividad! ¡Un programa que me enfrenta a otro desafío que me encanta!", contó la actriz en sus redes.

Frente a cámara no está sola, ya que los participantes cuentan con el asesoramiento de especialistas en las áreas de albañilería, carpintería, ambientación y manualidades. El jurado de la competencia está integrado por Octavio Borro, especialista en carpintería; Sol Álvarez Roldán, especialista en decoración y reciclaje; Agustina Gallo, especialista en manualidades, restauración y bricolaje, y el youtuber Luis Escobar especialista en construcción y realización. Todavía no se sabe qué pasará de ahora en adelante, pero por lo pronto eltrece prepara Turno tarde, un nuevo ciclo de entretenimiento que encabezará Andrea Politti.