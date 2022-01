¿Índigo es nena?: la mamá de Evaluna reveló el sexo del bebé que esperan

miércoles, 12 de enero de 2022 17:28

Después de vivir la gran boda entre Ricky y Stefi Roitman, la familia Montaner se prepara para otro gran momento que marcará un antes y un después, este año. Se trata del nacimiento del primer nieto que Evaluna les dará a Ricardo Montaner y su esposa, Marlene Montaner.

En este contexto, la familia aún se encuentra en Argentina ya que el casamiento de los artistas fue en Buenos Aires y aprovechando su presencia en el país, Marlene dio una entrevista en la que, sin querer, hizo una de las revelaciones más importantes.

En entrevista con Pampito para Mañanísima, la emprendedora relató: “Estoy presentando una línea orgánica de ropa de bebé, viste que tenemos ahí unos vestiditos colgados…”. “Como Eva está en ese estado, pensé en cómo me gustaría que se vistiera ella”, agregó, dando a entender nada menos que tendrá una nieta.

Inmediatamente se percató de sus palabras y entre risas, agregó: “Cómo me gustaría vestir… al bebecito… Dije ‘ella’ porque ojo, que puede ser niña”, aclaró

CÓMO SE ENTERARON QUE IBAN A SER PADRES

En una entrevista para medios internacionales, los artistas revelaron cómo lo descubrieron. "Nos enteramos que Evaluna estaba embarazada porque, en Santiago de Compostela, alguien se mareó. Ustedes dirán, Evaluna... ¡No! Camilo se mareó, se mareó mucho y nunca le pasa. Estaba con náuseas todo el rato", contó la cantante.

"Yo decía: 'No puede ser, no puede ser, no puede ser'. Pero fue y aquí está: baby Índigo. En inglés se llama sympathetic pregnancy y es que los síntomas de una mujer embarazada también, de alguna manera, los presenta el hombre", aclaró.