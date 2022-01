Hercai: la pasión entre Reyyan y Mirán llegará en el capítulo de este miércoles

miércoles, 12 de enero de 2022 00:00

El amor y la pasión, los juegos, la complicidad y la reconciliación finalmente comenzará a vivirse este miércoles en Hercai, después de que Reyyan y Miran se hayan perdonado sus errores y hayan decidido comenzar una nueva vida de casados.

Este 12 de enero se verá a través de la pantalla de Telefe, que pese al turbio plan de venganza de Azize Aslanbey, del que no terminan de escapar, ambos le darán rienda suelta al amor. Lo harán después de que Reyyan decida volver a dormir a la cama que juntos compartían en la mansión Aslanbey, y a la cual Miran no había vuelto desde la separación.

"No dormiré en esa cama hasta que tú no duermas en ella", le dice Miran mientras se encuentra recostado en el suelo. "¿Cómo sabes que no dormiré en esa cama, Miran?", le responde ella con una sonrisa cómplice en el rostro.

Ante la sorpresa de Miran, ella se dirige a la cama, se saca las botas y se recuesta en la cama. Acto seguido lo invita a acostarse con ella, propuesta a la que Miran no se puede resistir y de inmediato lo hace. "Es mucho más cómoda que acostarse en el suelo", le asegura ella mientras ríe.

Sin embargo no será el único momento que vivirán en el día ya que posteriormente Reyyan decide ir detrás de un biombo para cambiarse de ropa y Miran no la dejará. Pícaro, irá con ella y la espiará entre sonrisas, complicidad y mimos.

Por otro lado, a su inocencia y amor, Reyyan solo las compartirá con su marido, ya que al momento de enfrentar a Azize por defender a Mira, será letal. "Sé lo que está tramando y cuáles son sus intenciones, pero ahora yo también estoy aquí señora y estoy muy alerta. No dejaré que siga confundiendo la cabeza de Miran", le dirá.

"¿Cómo piensas lograr eso?", le insiste Azize, prepotente. "Sólo apoyándolo. Ayudándolo a ver la verdad y encontrando el pasado que usted ha enterrado", cierra con seguridad.