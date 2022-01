"Aprendimos de tu valentía": Paula Chaves, golpeada por la muerte de una gran amiga

miércoles, 12 de enero de 2022 12:02

Paula Chaves atraviesa un difícil momento ya que falleció una de sus amigas de la adolescencia. La modelo y conductora compartió un mensaje de despedida en el que resaltó la valentía de la joven mamá, que se fue a los 37 años.

"Te Amo Bicho… Buen regreso a la Fuente … que tu alma alegre vuele alto. Acá quedamos los que aprendimos de tu Valentía y Ganas de Vivir… Te amo infinito, mi hermana de la vida… esa Hermana que elegí y volvería a elegir… gracias por cada una de tus palabras… vamos a cuidar, junto con vos, siempre de tu familia…", resaltó en una publicación en Instagram.





Y detalló: "Yo te voy a buscar… voy a conectar, con eso que dicen que hay del otro lado pero no termino de entender porque es desconocido… Me pongo la música fuerte , me tomo un Fernet y brindo al cielo… porque acaba de subir el ser más bueno y noble de la Tierra… buen Regreso a la fuente Bicho… te amo infinito".

Lina fue una de las testigos del casamiento de la modelo con Pedro Alfonso y muy querida por su familia. Amigos de la modelo como Zaira Nara, María del Cerro, Celeste Cid, Agustina Cherri y Analía Franchín le dejaron cariñosos mensajes de apoyo.

Misión de vida

Desde el nacimiento de Olivia (8), su primera hija, la vida de Paula Chaves se vio atravesada por la maternidad. Su experiencia la llevó a plantearse acompañar a otras personas que vivieran lo mismo y luego de mucho pensarlo, luego de la llegada de Baltazar (5) y Filipa (1), la modelo y conductora se animó a seguir su otra vocación: ser doula.

Luego de un año de estudio y preparación, se recibió y dio la buena noticia en sus redes sociales, posando feliz con su diploma. "Me mueve un montón esto. Hubo un llamado, algo de querer acompañar a mujeres gestantes. Siento que es mi misión en la vida", reveló recientemente en una entrevista. Además, reveló que siempre le llamaron la atención los partos.

"Una fascinación por los nacimientos que no había podido explicarme hasta conocer a todas esas madres con igual vocación. La maternidad viene a revolver todo: lo bueno, lo malo, lo oculto, lo desconocido. Y a mí me atravesó. Me desarmó. Me descolocó. Sacó a la superficie algunos asuntos latentes y me invitó a indagar y a sanar parte de mi historia personal y familiar", explicó y aseguró que al conocer detalles sobre su llegada al mundo pudo ver de otra forma su vida.

Cabe recordar que la esposa de Pedro Alfonso vivió una experiencia traumática en el nacimiento de su primera hija. "Oli nació por cesárea con un equipo, que mientras ella salía al mundo, hablaban de sus vacaciones, mientras yo estaba atada a una cama sin saber qué me iba a pasar, sin saber qué le iban a hacer a ella", relató en su cuenta de Instagram.

Por este motivo, se asesoró para poder vivir algo completamente distintos con su segundo hijo, para quien exigió tener un parto respetado. "Cuando lo vi fue tremendo. Me fui de mí, porque no recuerdo muy bien cómo fue. Lo vi salir de adentro mío. Me lo pusieron en el pecho, y no me voy a borrar esa imagen nunca en mi vida. Esperar que el cordón deje de latir naturalmente… Repetiría esta experiencia un millón de veces. No saben lo que sentí cuando latió en mi pecho. Me arranqué el camisón y me lo puse piel a piel", contó tiempo después del parto.

Mientras que con Filipa le toco dar a luz en un contexto particular, ya que la bebe nació en el peor momento de la pandemia. Sin embargo, en la sala de partos todo fue armónico. "Ella llegó en silencio, respetando todos los momentos que nosotras necesitábamos", señaló.