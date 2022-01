Züleyha, Tierra Amarga: avances del capítulo del martes 11 de enero

martes, 11 de enero de 2022 00:00

"Züleyha Tierra Amarga" atraviesa una nueva temporada en la que la pareja protagonista busca una nueva oportunidad para revivir su historia de amor juntos.

En su intento de desenmascarar a Müjgan, Yilmaz llegó a la casa de Fekeli para hacer un reclamo acerca de lo que sucedió con Züleyha. Pero Fekeli la defendió e intentó acercarse a su esposa. "Esta no es la primera vez que eres así, siempre eres injusto conmigo. He tratado de ignorar eso mucho tiempo. Siempre he soportado todo. Fingía que nunca pasaba nada por mi hogar, por mi familia y por mi hijo. Pero esta vez no es igual", se descargó la médica.

Yilmaz señaló: "Lo entiendo, Müjgan. Cuando Züleyha dijo que habías hecho eso, no pude controlar mi temperamento".

Müjgan se descargó: "Ese es el problema. Züleyha dice algo y le crees todo y a mí nunca me crees nada nunca, Yilmaz. No importa lo que pase. A mí no me crees, a mi tía tampoco; pero que no le creas a tu tío... todo por culpa de Züleyha. ¿No te das cuenta? ¿Cuánto tiempo más tendré que soportarlo? ¿Qué pasará después? Porque Züleyha seguirá llenándote la cabeza de cosas falsas. Ya estoy harta de tener que demostrarte quién es tu esposa".

A su vez, Yilmaz comprobó que Fekeli está convencido de la inocencia de la médica. "Escucha. Pon atención. Züleyha ha pasado por cosas terribles que nadie ha vivido por los últimos dos o tres años. Está muy afectada. ¿Crees en lo que dijo? ¿Lo crees de verdad? ¿Tú que piensas?". Y su sobrino le señaló: "no sé por qué mentiría con algo así?"

Fekeli defendió a Müjgan al indicar que como médica hizo un juramento para salvar vidas: ¿Por qué iba a romperlo y por Züleyha?"

Por su parte, Hatice celebró: "Yilmaz muy pronto estará a tu disposición y dirá: "lo que tú digas amor" Así será". Pero Müjgan asegura: "él me hizo alguien más fría. ya no siento lo mismo por él"

En tanto, Fekeli se entera que Hünkar no dejó entrar a Demir a la mansión e incluso hizo disparos al aire: "No lo deja porque no ha parado de atentar contra Züleyha", cree. Pero se entera de la verdadera razón: Adnan Yaman tuvo una amante que ahora Demir protege.

Al encontrarse con Züleyha, Yilmaz le confirma que Müjgan logró engañar a Fekeli: "eso me lastima. Hizo un escándalo, tal como dijiste. Para Züleyha, el empresario "tarde o temprano se dará cuenta de cómo es ella. Deja que crea que estoy loca y que todos lo crean. No dejes que el odio te ciegue. tenemos un plan y nadie lo puede arruinar. Estaremos juntos muy pronto". "Nada nos va a separar", confiesa él.

Por otro lado, Hünkar va a visitar a Fekeli y le confiesa que sufre la traición de Demir. "Las palabras me abandonan cada vez que te veo llorar de esa manera. Por eso, mira. Llorar es la forma de liberar lo que callamos, Hünkar. pero no permitas que salgan lágrimas de tus ojos verdes".

Hünkar toma una decisión extrema: hace bajar el cartel con el nombre de la empresa, lo reemplazó por otro con su nombre y hace quitar fotos de su esposo. Demir se sorprende al llegar.

Asimismo, Fekeli decide adoptar a Yilmaz como su hijo y le sugieren que haga un testamento para que herede todo. Pero él quiere darle su apellido: "que conste que es mi hijo".