Hercai: las deudas del pasado se pagan en el capítulo del martes 11

martes, 11 de enero de 2022 00:00

Tras darse una nueva oportunidad juntos, Reyyan y Miran se unen para la búsqueda de más pistas de su pasado. Esto es lo que se verá este martes en "Hercai", por Telefe.

Miran vuelve a buscar a su abuela y le dice: "¿Por qué me mintió antes? Las cosas que me dijo... No entiendo por qué fingió ser otra persona". Sukran le confiesa: "tuve que hacerlo".

Miran, dice conmovido: "fue la esperanza. Si la esperanza no me hubiera traído hasta acá, yo a usted jamás la hubiera conocido. ¿Por qué estuvo lejos de mí tantos años? ¿Cómo se convirtió en cómplice del robo de mi pasado?"

Por otra parte, increpada por su nieto, la sultana le contó que a Miran que cuando sus padres fueron asesinados "hice un juramento. Cuando murieron, juré ante sus cuerpos que me vengaría por la sangre derramada.Ese día juré que los responsables pagarían por cada lágrima que derramara mi amado nieto. ¿Y ahora me pides que te cuente la verdad?. Esta es la

única verdad que tiene valor. Fuiste un niño privado del amor de sus padres porque los mataron. Es la única verdad para mí y es la verdad que mis nietos deben guardar en su corazón".

Miran no se convence: "buscaré el comienzo de todo esto. Investigaré. Hemos llegado hasta aquí con notas. Quien nos ha enviado esos mensajes, nos ha guiado a descubrir algo. Cuando mi abuela quiso atacar a tu familia, te secuestraron. Vino la primera nota que se refería a los juegos siniestros de mi abuela. Y al llegar la otra nota, la que nos llevó al pueblo, allá encontramos a mi abuela".

Los jóvenes decidieron esperar a que llegue otra nota. "Seguiremos buscando y encontraremos al remitente, que es el único que tiene todas las respuestas. Quiere llevarnos a la verdad de mi pasado".

En una jugada arriesgada, Miran lleva a su abuela a ver a la sultana y toda la familia se paraliza. ¿Qué pasará?

Por otra parte, se viene el compromiso de Yarem y ir a buscar a su prometido. "No pudiste contenerte y tuviste que verme antes. Eres adorable", dijo Harum al llegar al café.

Desafiante, ella le dice: "¿De qué demonios estás hablando? Jamás miraría a un hombre como tú". Harum no se deja persuadir: "me encanta que mi novia tenga carácter fuerte. Al parecer tú y yo seremos una pareja explosiva".

Ella, retruca: "¿Qué pareja? Tú y yo siempre seremos como perros y gatos". Pero el prometido no se resintió: "por mí no hay problema. Es divertido: una relación con altibajos. Yo soy el gato y tú, el perrito". ¿Cuál es la intención del joven?