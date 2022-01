Hercai: avances del inquietante capítulo del lunes 10 de enero

lunes, 10 de enero de 2022 00:00

"Hercai" está al rojo vivo y en la edición de este lunes, por Telefe, siguen las estrategias para tratar de resguardar secretos familiares. Además, Reyyan y Miran se alejan otra vez.

La abuela Sukran recuerda a la mamá de Miran y mirando a su foto pregunta: "¿Cómo habrá sido él a tu edad? ¿Qué comía y qué vestía? ¿Habrá leído tanto como tú? En fin, él me contará todo cuando venga. Dios mío, ¿Vendrá? ¿Irá a perdonarme? Miran es tu hijo. Su corazón debe ser como el tuyo, hija mía".

Por otra parte, Azat va al encuentro de la sultana Aslanbey. "Espero que no nos vayamos con las manos vacías. Tu tío dijo esa mentira horrible y todo se salió de control. También hubo cosas antes de eso; ya no puedo saber quién hizo qué. Solo sé que estoy cansada", se quejó ella que lo esperaba en un túnel en penumbra.

"Señora sultana, dijo que era algo importante. ¿Me pidió que viniera a escuchar cosas que sé?", señaló él, visiblemente molesto. "Fue para decirte que te lleves a Elif. No trates de contarme un cuento. Sé que tú y Elif se reúnen y hablan en secreto. ¿No amas a Elif? También sé eso. Pero también sé que un matrimonio entre los dos hará que las dos familias guarden sus armas", afirmó, sorprendiendo al joven.

En tanto, la sultana Azize recuerda un encuentro con Miran y Reyyan, en el que le cuestionaba a su nieto: "Ahora, dime: ¿dónde te habías metido?". En ese momento, la joven tomó de la mano a su enamorado para darle fuerzas. También, rememoró cuando le pidió a las mujeres de la familia que empacaran para irse y la negativa de Firat.

Por otra parte, Reyyan enfrenta a Gonul: "No hemos tenido el mismo lugar en el corazón de Miran". La joven le retruca: "no te compares conmigo, Reyyan. No me desvío del camino por una tormenta como tú, porque yo sí tengo raíces. Miran y yo compartimos un pasado. Sin importar cuánto tiemble, nada va a desviarme de mi camino".

Reyyan contraatacó: "esta bien. Tú y Miran comparten un pasado con muchas historias, pero no llegaste a ser más que su prima. Antes te tenía lástima, ¿sabías? Pero ahora puedo ver lo equivocada que estaba. La razón de tu sufrimiento no es Miran; tú te ubicaste en el lugar equivocado. Pensaste que estaban juntos pero siempre estuviste sola. Querías que Miran jugara contigo al matrimonio pero él nunca participó".

A la noche, Miran va a buscar a Reyyan a la cabaña pero no la encuentra. En ese momento, recibe un mensaje de audio de ella: "te doy las gracias. Sé que estás sorprendida por lo que ves pero lo que tienes enfrente somos nosotros; tú y yo". ¿Se reencontrarán?