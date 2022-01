Flor Jazmín Peña sufrió un impactante accidente: "agradezco que estamos vivos"

lunes, 10 de enero de 2022 10:39

Tras emprender un viaje con su compañero de trabajo Agustín Franzoni, la bailarin Flor Jazmín Peña sufrió un impactante siniestro vial en el que el vehículo en el que viajaban quedó totalmente destruido y ellos, ilesos "de milagro".

El hecho se conoció después de que la chica diera a conocer lo ocurrido a través de sus redes sociales, en las que aseguró que sintió "estar cuidada de todos lados", ya que pese a la gravedad de los daños del auto, ellos no tuvieron ni un rasguño.

"‘Me cuidan de todos lados’, dije y se ve que no mentía. Es probable que el auto tenga destrucción completa y nosotros ni un rasguño. Capaz sea cringe (vergonzoso) postear esto pero quizá ahora los 8/1 también sean mi cumpleaños. Usen los cinturones siempre que a nosotros nos salvó la vida”, posteó la bailarina a través de su perfil de Instagram.

Al mensaje lo acompañó con una foto que lo dijo todo, más que su descripción. En la imagen se ve a ella y su amigo, las valijas a un costado y el auto atrás, dado vuelta y visiblemente destruido en su totalidad.

Los amigos viajaban a Pinamar cuando perdieron el control del auto y volcaron. De inmediato aunque estaban dentro del vehículo, pudieron salir sin un golpe. "Ayer 8 de enero de 2022 renací junto a Flor. Por suerte a ninguno de los dos nos pasó nada. Estamos totalmente ilesos. No sé muy bien qué decir, solo agradecer que estamos vivos”, escribió su compañero.

“Nos volvemos a sentir nosotros. No sé qué decir, no sé qué se dice en estos casos. Pero fue un milagro lo que pasó, no entendemos cómo estamos enteros”, dijo en un video ella, tras el siniestro. “Usen cinturón, fue una cuestión de un segundo, no entendemos qué pasó, pero estamos bien. Es algo que te atraviesa y sigo en shock”, agregó.

Sobre los instantes posteriores al accidente, reveló: "Por suerte la puerta se pudo abrir” (...) “No puedo creer en qué cabeza cabe lo que vivimos”, cerró.