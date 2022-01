Fede Bal tiene coronavirus y no podrá conducir "100 argentinos dicen"

lunes, 10 de enero de 2022 16:44

"Quería contarles que volví de Mar del Plata sintiéndome un poco raro de la garganta. Un poco de voz nasal. Me hice un hisopado y tengo Covid-19", comunicó Federico Bal a través de sus redes sociales. Y reveló que el virus lo obligó a cambiar los planes que tenía a nivel laboral: "Iba mañana a reemplazar unas semanas a Darío Barassi en 100 Argentinos Dicen -él está de vacaciones- y por precaución sentí que lo mejor era que la producción me mande alguien que me pueda hisopar. Me hisoparon, me dio positivo".

Cabe recordar que a fines de diciembre, Barassi se despidió del ciclo de entretenimientos de eltrece hasta marzo para poder grabar una serie y tomarse unas vacaciones familiares. La primera en reemplazarlo fue Dani La Chepi, quien tuvo un inicio complicado, pero que luego pudo repuntar el rating durante la última semana. La segunda en tomar la posta fue Manuela Viale, cuya participación se verá en estos días.

Las otras figuras elegidas fueron la influencer Nati Jota y la bailarina Flor Jazmín Peña. Pero ante el contagio de Bal, la producción de Boxfish decidió darle la oportunidad de conducir a Nazarena Di Serio, quien hace varios años forma parte del staff de eltrece y TN hablando del clima. "¡Sí! Debuto en conducción cuidándole la casa al gran Darío Barassi", publicó la locutora en Twitter. Y agregó: "¡Yo también quiero que vuelva asique vamos a meterle todo! ¡Gracias a todos los que siempre están bancando y apoyándome en todo!".

Cabe señalar que cada conductor suplente está al frente del ciclo por una semana, motivo por el que en los próximos días se darán a conocer otros nombres que tomarán el puesto de Barassi, quien se despidió del programa a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen de una reunión con sus compañeros de trabajo. "La esencia de @100argentinosdicen somos todos y cada uno de los de la foto (y otros ausentes). Amo a este equipo que hoy bailó y brindó fuerte y le estoy muy agradecido, porque es este equipo el que me hace salir campeón", escribió el conductor. Y agregó: "Trabajar así, con esta gente, es una gloria q se la deseo a todos. ¡¡¡Hermanos míos, hasta marzo!!! Que la magia dure en mi ausencia y explote en mi regreso. Los quiero".

Además, de visita en el programa de Mirtha Legrand, en el regreso de la diva, Barassi contó que en contraposición con el éxito que está teniendo, sufre de estrés y ansiedad. "Así, con 148 kilos y tomo gotas cannábicas. Me ayudaron bastante este año. A mitad de año me di cuenta que estaba desbordado, tengo una hija de dos años y medio que es un placer absoluto en mi vida y estaba muy culposo, me sentía ausente en varios lugares", reveló sobre el tratamiento que le permitió estar más estable.

Con información de Noticias Argentinas