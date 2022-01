Una mala para Onur Tuna: recibió una fuerte crítica por Prisionero

sábado, 1 de enero de 2022 00:00

Las ficciones turcas fueron éxito en la pantalla de Telefe sembraron una innumerable cantidad de espectadores con cada una de las propuestas. "Doctor Milagro", fue una de ellas, que generaron gran aceptación en el público argentino por la trama y por el prestigioso elenco que formó parte de esta historia.

La historia trataba de un personaje principal Ali Vefa (Taner Ölmez), quien tenía el trastorno del espectro autista asociado con síndrome del sabio. Ali es enviado a un centro de atención especializado desde niño. En el transcurso, el actor pierde a su hermano y emprende distintas pruebas a lo largo de su vida. Sus capacidades serán puesta a pruebas en el Hospital Berhayat de Estambul. Allí también conocerá el amor.

Entre las enormes figuras que integraron esta novela, se encontraban: (Taner Ölmez) como Ali Vefa, (Sinem Ünsal) como Nazli Gülengül, (Onur Tuna) como Ferman Eryigit,(Hazal Türesan) como Beliz Boysal, (Murat Aygen) como Tanju Korman, (Özge Özder) como Kivilcim Boysal,(Reha Özcan) como Adil Erinç,(Bihter Dinçel) como Selvi Ustagil, (Firat Altunmese) como Demir Aldirmaz, entre otros actores que se robaron el corazón de la teleaudiencia.

Hace un tiempo, esta historia llegó a su fin y aunque los fans se resistieron y pedían una nueva temporada, los directores dieron por culminada esta etapa. Muchos de los actores emprendieron distintos rumbos, entre ellos Onur Tuna, quien interpretó al doctor Ferman, y que al igual que los demás actores se llevó el gran reconocimiento del público.

Onur Tuna emprendió nuevos rumbos y forma parte de la ficción Prisionero, se encarga de interpretar el personaje del fiscal Firat Bulut. Esta serie trata de un hombre que tiene amnesia temporal y no puede recordar por qué está allí. Está acusado de asesinar a su esposa e hija. El fiscal, que fue juzgado por asesinato, se enfrentó a la pena de muerte, este debe luchar para comprobar su inocencia.

Tuna fue objeto de críticas, ya que según aseguró el portal turco Haber internette, el trabajo del actor no es apreciado. Además, resaltaron que el papel no es realista, según las declaraciones de Sina Kologlu: "Onur no puede reflejar plenamente el personaje. Por esta razón, no logró convencer a algunos espectadores en primer episodio de la serie"

Además, algunos blogs, columnistas y en las redes sociales evaluaron al personaje. Muchos de ellos aseguraron que generó dudas la actuación del exitoso actor en la serie.