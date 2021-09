"Yo sólo quiero...": Darío Barassi, muy franco sobre el nuevo horario de "100 argentinos dicen"

jueves, 9 de septiembre de 2021 20:25

Darío Barassi y su exitoso "100 argentinos dicen" se muda a la media tarde de El Trece tras ganarse su espacio en la siesta. Mucho se dijo sobre el enojo del sanjuanino por la movida en la grilla, donde le ganaba a "Cortá por Lozano" (Telefe), pero él en Instagram hizo un franco descargo.

"Pasión y vocación. Juego, me entrego en cuerpo y alma, dejo todo y me divierto un montón. Es mi trabajo. Lo disfruto y elijo todos los días. Amo el equipo que armamos. Agradezco siempre al canal y a la productora por la apuesta y entrega", comenzó diciendo junto a un video con lo mejor del programa.

"Ustedes, la base y el motor de que esto suceda. Lo miran, se ríen, critican, juegan y vuelven a reír. Que de eso se trata. Yo sólo quiero entretenerlos. Una y mil veces gracias. Si es a las 14.30 o a las 18.30, a mí me tiene sin cuidado. Obvio que quiero que lo miren, que lo sigan eligiendo y voy a estar muy agradecido de que así sea, si es que sucede. Pero este mini suceso ya es, ya pasa, ya me reconforta y yo no puedo más de felicidad y agradecimiento", aseguró el actor y conductor.

Además, le dedicó un párrafo a Radagast, el actor que tomará la posta en la siesta con "Match Game": "@soyrada sos amigo y talento. Rompela toda. Te entrego el horario on fire y así lo vas a mantener y hacer crecer. Algo lindo esta pasando en la tele y somos parte. Disfrutalo básicamente. Laburo se agradece siempre. Los amo gente!!!! Vamos siempre por más!! Qué posteo RAROOOOO"