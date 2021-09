Rating: el partido Argentina- Bolivia golpeó fuerte a "Doctor Milagro"

jueves, 9 de septiembre de 2021 23:13

A diferencia de encuentros anteriores, esta vez la transmisión de la Selección Argentina ganó y por mucho en rating a su competidor directo: "Doctor Milagro" en Telefe.

De acuerdo a las mediciones en Twitter, el tanque turco logró en un momento poco más de 8 puntos y como máximo, 12.6. El partido se llevó toda la atención en el rating con picos de 22.3.

El capítulo en el que Vuslat generó revuelo en el hospital en el que brilla Ali Vefa no consiguió retener el rating en la TV Abierta. En edición extendida por esta semana, esperando el estreno de Bake Off Argentina, "Doctor Milagro" sigue, no obstante el tropiezo de hoy, en el podio de los más visto.