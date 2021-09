Martita Fort reveló quién podría ser el actor que interprete a Ricardo Fort en la serie

jueves, 9 de septiembre de 2021 18:54

La joven compartió un video en sus historias sobre de una entrevista que le hicieron a Peter Lanzani, en la que le preguntan al galán qué personaje histórico nacional o internacional le gustaría interpretar.

"Sin dudas, Ricardo Fort. Soy fanático de Ricardo Fort", dice el actor, por lo que todos los seguidores interpretaron que al parecer, la publicación quiso indicar que el protagonista de Casi Ángeles podría interpretar al empresario en la serie.

Virginia Gallardo fue uno de los grandes amores en la vida de Ricardo Fort. Sin embargo, la actual panelista de Intrusos decidió bajarse de la biopic.

"Pasaron diez años de mi relación con Ricardo. No quiero revivir ciertas cosas. Me tengo que fumar comentarios de la gente sobre lo que fue nuestra historia", explicó al fundamentar su decisión.

Martita Fort no tardó en responderle a la ex vedette. "Hay muchas personas que llamaron para sumarse a la serie pero no puedo decir todavía... La gente que tiene que estar va a estar", sentenció la hija del empresario.