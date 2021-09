Doctor Milagro: ¿Ezo abandona la ficción turca?

jueves, 9 de septiembre de 2021 00:00

Doctor Milagro es la novela turca de mayor éxito hoy en la Argentina. Por eso Telefe apostó fuerte al prime time para competir con El Trece hasta tanto arranque la semana que viene su nuevo tanque: Bake Off Argentina. La ficción tiene una trama que atrapa a sus seguidores y que desde hace 15 días viene sorprendiendo todo el tiempo.

Es que varios de sus personajes comenzaron a irse y otros empiezan a incorporarse. Hace 10 días se fue de la ficción la doctora Ferda (Seda Bakan), uno de las figuras que había ganado el corazón del fandom y que incluso había despertado la ilusión que generara una relación con otro de los protagonistas: el doctor Ferman (Onur Tuna).

Luego esta semana se conoció la salida de otra figura, el enfermero Günes (Korhan Herduran), pero no sería la única baja prevista para este mes. Incluso ya se conoció que otro querido personaje dejará la trama en los próximos días. Y en este contexto, un rumor comenzó a sonar fuerte: ¿se va también Ezo (Ezgi Asaroglu), la vecina muy amiga de Ali Vefa (Taner Ölmez)?

Esta semana apareció en escena su madre, Vuslat quien ya le advirtió que no quiere que tenga amistad con Ali y hará todo lo posible para evitar esa relación. "No volverás a ver a Ali Vefa porque no es de tu misma clase. A vos te tratarán de bipolar pero se pasará pero él nunca cambiará", le dijo claramente la mujer a Ezo.

Tras esta determinación de Vuslat, Ezo decidió oponerse nuevamente a su madre y se resistió a ser internada en la clínica para tratar su condición de bipolaridad como ya había acordado al momento de contarle que el hospital Berhayat estaba en quiebra.

Sin embargo, una serie de situaciones y ataques de mucha tristeza provocarán un cambio en su conducta y esta vez Ali Vefa será determinante en su decisión. De esta forma, la chica aceptará ir a un nosocomio privado para internarse, lo que generará su ausencia de la ficción.

Se sabe que muchas veces las producciones de las novelas buscan la salida de los personajes de las ficciones con argumentos de distinto tipo. Cuando se fue Kivilcim, el argumento fue su muerte; cuando fue el turno de Ferda, el motivo fue que quería volver a Estados Unidos donde era su lugar en el mundo; y la salida de Günes se dio para seguir su sueño de actor.

¿Ahora Ezo saldrá de la ficción bajo el argumento de la internación? por ahora no hay nada confirmado y los fuertes rumores indican que volvería en los próximos capítulos. Sin embargo habrá que esperar para saber cuál será su destino...

La ayuda económica

Vuslat, la madre de Ezo propuso hacer una fuerte inversión en el Hospital Berhayat para que de esa forma no quiebre. Al arribar al nosocomio lo primero que hizo fue hablar con Beliz y le propuso ser la mayor accionista. "Conozco la situación por la que pasa el hospital, lo investigué. Haré cuantiosas inversiones en él pero tengo una condición. Quiero el 51% de su hospital", señaló.

Luego ella le respondió que eso no iba a pasar. "Este lugar le pertenece a tu padre pero tienen mucha suerte de que yo esté aquí", señaló dejando sin palabras a Beliz y luego le propuso: "deberíamos ir adelante, no atrás".

Al final aceptó el trato pero con la condición de recuperar las acciones un año después.