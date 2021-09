Cinthia Fernández fue denunciada tras el video que grabó en portaligas frente al Congreso

jueves, 9 de septiembre de 2021 18:27

La modelo generó polémica tras un video que grabó como cierre de campaña frente al Congreso en paños menores. Ella pertenece al partido Unirte y días antes de las PASO cerró su campaña por su precandidatura a diputada nacional. Lo hizo cantando "Se dice de Mi" en ropa interior y portaligas y se llevó innumerables críticas.

Este jueves, Ángel de Britos abrió su programa LAM preguntándole a su panelista sobre un nuevo conflicto legal: “Estás denunciada en SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música) por usar la letra de ‘Se dice de mí'. ¿Sabías?”. Cinthia se sorprendió y le respondió: “No sabía. Igual consulté con un abogado y me dijo que la podía usar... Lo bueno es que se difundió una causa”.

“Se dice de mí. Se dice que soy hueca. Que el puesto no me merezco. Que mi culo es lo que ofrezco. Y nada tengo pa’ decir. Y tal vez si me escucharan. Tanto no me criticaran. Mi propuesta está muy clara. Te la voy a repetir. Hay leyes que están. No se hacen cumplir. Los juicios son lentos, tardan en salir. Y mientras tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo sin sufrir. La cuota… nunca llega. Más nadie te lo acelera. Si total la madre espera. Y ya no puede ser así. Voy por ahí”, interpreta la bailarina.

Guillermo Ocampo, director de SADAIC confirmó que hay reclamos por el cambio de letra que hizo Cinthia Fernández sobre el tango Se dice de mí, con música de Francisco Canaro y letra de Ivo Pelay. En los casos en los que los compositores estén fallecidos, el reclamo lo pueden hacer los herederos, quienes también deberían dar la autorización.