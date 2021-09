Züleyha, Tierra Amarga: las venganzas frustradas sumarán tensión al capítulo del miércoles

miércoles, 8 de septiembre de 2021 00:00

"Züleyha Tierra Amarga" está más que encendida. La pelea entre Züleyha y Saniye termina de la manera menos esperada y eso fractura aún más su relación con Hünkar.

Este martes, a la joven mamá se la vio descontrolada: sin poder tolerar a la enfermera que Hünkar contrató para que no le deje hacer nada, estalla contra Saniye.

Este martes, ambas tendrán un enfrentamiento: "ella sólo quiere pelear", desliza Saniye. "¿Qué es lo que quiero? Sólo dime", disparó Züleyha. "Todo el mundo sabe lo que quiere así que, por favor, no me haga decirlo en voz alta", le contesta la empleada más fiel de Hünkar.

"Saniye, no te metas. Tienes que comportarte porque te vas a arrepentir. Me conocés", expresa la joven. "Señora, usted está embarazada", le agrega Saniye. "¿Qué pasaría si no estuviera embarazada? Dilo", la increpa, empujándola al borde de escaleras. "Señora, enojarse no es bueno para el bebé. Vamos a su cuarto", dice Saniye, tomando la mano de Züleyha, sin saber lo que vendría. "No me toques, no me toques", le dice la mujer y en el forcejeo, le hace perder el equilibrio. La empleada cae por las escaleras y queda malherida.

Con toda la alteración del momento, Gaffur traslada a Saniye al hospital donde la estabilizarán aunque este miércoles se sabrá qué consecuencias le dejó la caída.

Por otra parte, Hünkar tratará de hacer valer una declaración por escrito que le hizo hacer a Sermin, a cambio de dinero y a sabiendas que podría no presentarse al juicio de Demir, que finalmente se aplazó tres meses y seguirá detenido. Su abogado cree que podrá probar gran parte de lo que dice pero que estará la presunción de haberlo hecho bajo presión. ¿Le servirá?

Es que los planes de huir de Sermin no se concretarán como ella quería. Hatip va a la casa de Füsun a buscarla, tras enterarse que aceptó 500 mil como soborno de Hünkar, rompiendo el trato que tenían. Aunque la mujer trata de proteger a su amiga, el vestido de la esposa de Hatip la deja en evidencia. "Entonces no la has visto en la semana, ¿no? ¿A quién cree que está engañando? Este vestido le pertenece a mi esposa. Lo reconocería en cualquier parte. ¿Y me dices que no la has visto en una semana?, increpa a la mujer y se pone violento. En tanto, Sermin tiene un accidente en el auto que alquiló y queda inconsciente. ¿Fue provocado?

Por otra parte, Hünkar acusará a Züleyha de agredir a Saniye. "¿Por qué lo hiciste? Empujar a Saniye por las escaleras", le dice. "¿Yo la empujé?", se defiende la joven. "Por favor, no mientas. Ella casi muere. Al menos deberías preocuparte", la acusa su suegra.

La discusión gira sobre Sermin y su jugada al no presentarse al juicio. "Qué mala Sermin ¿Le dio mucho dinero? Quería callar la verdad y no lo logró. Mire, incluso Sermin la engañó, señora", expresa Züleyha, desafiante. "Tú sabes muy bien que nadie puede callarme. A pesar de eso Sermin lo lamentará. Y sí, Demir no salió pero mañana lo hará. Deberías pensar qué harás cuándo regrese, en lugar de preocuparse por esa mujer", responde Hünkar. "¿Y Demir me encontrará aquí cuando salga de la cárcel?", sentencia la mujer. ¡Tensión!

En tanto, la hermana del padre de Müjgan comienza a conocer qué lo habría llevado a quitarse la vida: un hospital no rentable, malos negocios e inversiones equivocados. "Ser un buen doctor no significa ser un buen hombre de negocios. Le aconsejé vender el hospital y no me escuchó", le expresó el letrado. ¿Se conocerá la verdad?