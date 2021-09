Fandom infartado: Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro, juntos en un proyecto

miércoles, 8 de septiembre de 2021 00:00

"¿Hay dos personas?" "No sé cómo se hace esto?". Así comenzó su primera transmisión en vivo por YouTube, la actriz y cantante Florencia Bertotti. Fiel a su estilo espontáneo, "deschavó" a su invitado especial antes de tiempo. Se trataba de Juan Gil Navarro, el inoxidable "freezer" de Floricienta, que rompió el molde al sumarse a la propuesta, ya que es conocido cultor del perfil bajo.

"¿Vos veías bien o tenías anteojos?", le dice Flor, cuando él revela que no podía leer los comentarios del fandom que enloqueció al verlos juntos. "Él propuso el vivo, ¿vos no sos tan youtuber?" señaló Flor y Juan sorprendió al decir: "No, yo no soy tan vivo".

"Señor y señora, no está delirando. No es un efecto secundario de AstraZeneca. Estamos juntos", destacó el actor ante la gran, gran sorpresa en la red social. "Hicimos un reencuentro y una yapa", expresó la actriz y aseguró que fue Juan quien quiso que salieran en vivo. Agregó sobre una ficción que pudiera unirlos: "agárrense, porque haremos algo juntos".

Este primer video que los mostró juntos después de mucho tiempo dura 40 minutos y tras él, vendrá otro con una entrevista especial y lo mejor: ambos cantarán... ¿los clásicos de Floricienta? El fandom termina de colapsar de amor.

En su Instagram, Flor anticipó: "Ya vieron el vivo que hicimos en mi canal de YouTube? Moooy sin pensarlo… hablando de Bueyes perdidos (?) para calentar motores! Bueno, si vas, te suscribís y activas la campanita por favor, así seguimos haciendo cosas lindas escuchando lo que les divierte que hagamos y que gustaría que tengamos en el canal! Arrancamos mi sección preferida #MedioPelo con invitados y juegos y sobre todo lindas charlas! Muy pronto la entrevista al freezer @juangilnavarro que además viene con YAPA!".