Cinthia Fernández, polémica: publicó su video de cierre de campaña en portaligas frente al Congreso

miércoles, 8 de septiembre de 2021 22:04

"Querían propuestas acá tenés ESTA… canción!". Así empieza el posteo que este miércoles en la noche compartió Cinthia Fernández y rápidamente se convirtió en centro de la polémica.

La bailarina compartió un texto en Instagram junto a un video donde se la ve bailando tango con un vestido corto que al final lo desprende y deja ver los portaligas unidos a su ropa interior. Precisamente eso fue lo que generó revuelo porque las imágenes fueron grabadas con el edificio del Congreso de la Nación de fondo.

Ésa fue la forma que usó para cerrar su campaña como precandidata a diputada nacional por el partido Unite en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso).

El video lo grabó con la adaptación de la canción de Tita Merello, "Se dice de mi". En éste se la escucha que dice: "se dice que soy hueca, que el puesto no lo merezco, que mi cul.. es lo que ofrezco y nada tengo pa' decir. Si me escucharas, tal vez no me criticaras...".

En el texto que compartió con el video se puede leer: "ya estoy escuchando, las frases armadas como: mira la diPUTAda, mira la trolA, mira la hueca y payasa que no sabe hacer otra cosa, que país generoso! ,ridícula!, que podes esperar de esta, que vergüenza de madre que van a decir tus hijas , es lo único que sabe hacer".

En un fragmento del mensaje escrito se puede leer: "decidí cerrar mi campaña, transformado todas las agresiones, chicanas y la constante subestimación a la problemática que tienen TODAS las madres y minorías de hombres en los juicios de alimento, en la violencia economía física y psicológica que se presenta en distintos casos, en la quita de la libertad de la infancia de los hermanos mayores que tienen que ser padres en vez de hermanos e hijos, por el simple hecho de que a su mamá la dejaron con una RESPONSABILIDAD UNILATERAL, que debería ser compartida, en la quita de tiempo y amor que se pierden los niños en la ausencia presencial de un padre, en el tiempo que no vuelve ante las falsas denuncias".

Mirá el video con el texto completo