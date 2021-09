Züleyha, Tierra Amarga: avances del capítulo de este martes 07

martes, 7 de septiembre de 2021 00:00

En "Züleyha Tierra Amarga" la tensión va creciendo esta semana y será Sermin quien encenderá la mecha. Tras cobrar el dinero de Hünkar para que cambiara la declaración que le daría la libertad a Demir, todo será persecución. Además, Züleyha y su suegra pasan por el peor momento de su relación.

Este lunes, Züleyha se enfrentó también a Hünkar y le asegura que sospecha de la relación de ella con Fekeli, el padrino de Yilmaz, además de pensar que le vendió sus tierras, algo que Demir jamás aprobaría. Eso generó que su suegra le diera una bofetada, algo que para ella confirmó lo que le expresó.

"No se lo diré aún a Demir, antes dejaré que goce de su libertad", lanzó en tono de amenaza y redobló la apuesta: "Luego le diré a Yilmaz que es el verdadero padre de mi hijo. Hay un tiempo para todo. Eres amo de lo que piensas y esclavo de lo que dices". Además arremete con otras duras palabras: "ahora es su turno de temer por su vida. Su mundo cambiará. Pagará por las cosas horribles que me ha hecho. Usted se va a arrepentir tanto que preferirá la muerte antes de jugar con la vida de esta mujer".

Por otro lado, Yilmaz desenmascara a Sermin al descubrir que recibió dinero de Hünkar para que cambie su versión y favorezca a Demir. Eso hace que vaya a visitar a Hatip, que la protege, para saber dónde está. Al saber que hay dinero de por medio, Hatip se enfurece y querrá tomar revancha contra ella por haberle mentido.

En tanto, Sermin sigue en su plan de fuga vía terrestre porque sabe que, al no haber ido al juicio de Demir, la buscarán en el aeropuerto. También quiere vengarse de todos los que le hicieron daño, sobre todo Demir quien quemó su casa y le desea la muerte en la cárcel. Alquiló un auto para poder escapar y quiere llegar a París. ¿Lo logrará?

Mientras que Züleyha está descontrolada: sin poder tolerar a la enfermera que Hünkar contrató para que no le deje hacer nada, estalla contra Saniye.

Este martes, ambas tendrán un enfrentamiento: "¿Qué es lo que quiero? Sólo dime", disparó Züleyha. "Todo el mundo sabe lo que quiere así que, por favor, no me haga decirlo en voz alta", le contesta la empleada más fiel de Hünkar.

"Saniye, no te metas. Tienes que comportarte porque te vas a arrepentir. Me conocés", expresa la joven. "Señora, usted está embarazada", le agrega Saniye. "¿Qué pasaría si no estuviera embarazada? Dilo", la increpa, empujándola al borde de escaleras.

"Señora, enojarse no es bueno para el bebé. Vamos a su cuarto", dice Saniye, tomando la mano de Züleyka, sin saber lo que vendría. "No me toques, no me toques", le dice la mujer y en el forcejeo, la empuja. La empleada cae por las escaleras y queda malherida. ¿Tomarán revancha contra Züleyha?