Dani La Chepi, no ocultó la emoción: "tan orgullosa de mi hija"

martes, 7 de septiembre de 2021 15:00

Muy emocionada y orgullosa. Así se la pudo ver a Dani La Chepi al ver a su hija Isa pidiendo que se movilicen en una campaña para ayudar a Madeleine, la nena de un año y cuatro meses, que tiene AME y antes de los 2 años necesita aplicarse el medicamento más caro del mundo.

En el video se escucha a Isa contando, en una transmisión on line frente a una notebook, que la nena "necesita el medicamento más caro del mundo" y que "necesita mucha plata". Las imágenes las compartió vía Historia de Instagram y luego Dani se autofilma mostrando la emoción que eso le genera.

Pero el vivo no terminó ahí y después ella le habló a sus seguidores a partir de una serie de comentarios que le llegaron vía redes sociales. En uno de esos mensajes, un seguidor le preguntó "si no consideraba que era mucho que Isa esté en contacto con realidades que a sus 7 años no es necesario que sepa".

"Creo que Isa está creciendo con la información que corresponde que crezca para sus 7 años y con los códigos y principios que corresponde que tenga. Por ejemplo que las cosas se ganan trabajando, que hay que ser empático con el otro, que todos somos diferentes", finalizó.