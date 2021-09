Züleyha, Tierra Amarga: avance del capítulo del lunes 6 de septiembre

lunes, 6 de septiembre de 2021 00:00

Züleyha, Tierra Amarga atraviesa momentos de mucha tensión pero también de cambios. En el capítulo del viernes, por poco Hünkar (Vahide Perçin) le vende sus tierras a Hatip (Mehmed Polat) con el fin de que testifique a favor de su hijo Demir (Murat Ünalmis) con el fin de que él recupere la libertad. Sin embargo la soberbia de Hatip hizo que ella se arrepintiera.

"Pienso que no debería humillarse, deme sus tierras y le doy el dinero. Como bien dicen, no haga promesas que no puede cumplir", lanzó Hatip a la madre de Demir y luego agregó: "No creí que la suerte me sonriera de estas formas. La gran familia Yaman que nunca necesitó vender sus tierras pero Hünkar es más inteligente y viene a hacer un trato a mi oficina. Pero no se preocupe, estas cosas suelen pasar".

Ante esto, Hünkar se paró y contundente le indicó: "quédese con su dinero, decidí no venderle mis tierras".

Este lunes, Züleyha se enfrenta también a Hünkar y le asegura que conoce de la relación de ella con un hombre. "No se lo diré aún a Demir, antes dejaré que goce de su libertad", lanzó en tono de amenaza y redobló la apuesta: "Luego le diré a Yilmaz que es el verdadero padre de mi hijo. Hay un tiempo para todo. Eres amo de lo que piensas y esclavo de lo que dices".

Además arremete con otras duras palabras: "ahora es su turno de temer por su vida. Su mundo cambiará. Pagará por las cosas horribles que me ha hecho. Usted se va a arrepentir tanto que preferirá la muerte antes de jugar con la vida de esta mujer".

Por otro lado Hatip en una charla con Sermin (Sibel Tasçioglu) aseguró que Demir "se pudrirá en la cárcel durante mucho tiempo y lo llevarán a la orca. Así será su fin". También aseguró que envió un mensaje a todos en Cucurova para que nadie le compre las tierras a Hünkar.

Tras este escenario, Yilmaz descubrió que Hünkar le depositó a Sermin 500 mil pesos para que no declarara en contra de Demir.

En el juicio, Sermin no se presenta y ¿qué define la jueza?, ¿condena a Demir o deja en libertad?