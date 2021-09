Guerra de Rosas: Gülru buscará venganza y se encuentra con una enemiga nunca pensada

lunes, 6 de septiembre de 2021 09:00

La serie turca ya está transitando su final y aún quedan dos semanas para el último capítulo en Argentina. El viernes, los seguidores de esta historia vivieron un capítulo clave en el que ambas protagonistas se enfrentaron en una fuerte discusión. Gülfem reveló que Gülru es su hermana y apuntó con un arma en su cabeza amenazando con quitarle la vida.

Este lunes llegará otra parte de la historia reveladora y apasionante. Gülfem sumamente golpeada por lo ocurrido con Gülru tras haberla amenazado de muerte, se la ve en su habitación, hasta donde llega Tibet, quien ya le había declarado su amor y el romance ya había comenzado, y la acompaña.

Él busca contenerla en la habitación hasta que ella se queda dormida, mientras Tibet la acaricia y de manera retórica se pregunta cuando llegará el final de todo.

"Cuándo acabará esta tormenta. Dime cuándo Gülfem", le dice mientras ella descansa. En ese instante, Mesude ingresa a la habitación sin avisar y se encuentra con ellos acostados, quedando sorprendida por la escena.

Otro importante anticipo es la conversación que Gülru tiene con alguien en el teléfono en la que le cuenta que la madre de Gülfem había admitido haber matado a su madre y que intentó asesinarla a ella también. Así es como exige que la mujer quede para siempre internada en el hospital psiquiátrico al que fue trasladada en el momento de la gran pelea, con un arma de por medio.

"Quiero que se quede en ese hospital por el resto de su vida. Quiero que se pudra en ese hospital", dijo Gülru enfurecida.

Algo más se desprenderá del capítulo de hoy, ya que la asistente de Gülru la intercepta en su oficina y le exige separar a Taner de su hermana menor Çiçek a lo que su jefa le responde con soberbia: "¿Sabes cuántas cosas he deseado y que no se hicieron realidad, querida? No te necesito, ya estás despedida".

A lo que su asistente le responde "no lo creo Gülru" y le pone sobre su escritorio la pluma grabadora. ¿Qué conversación habrá quedado registrada y cómo se verá amenazada Gülru?