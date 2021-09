"Quise dejar atrás lo que sufrí; no dar lástima": el mensaje de Francisco Benitez, finalista de "La Voz Argentina"

domingo, 5 de septiembre de 2021 14:00

Francisco Benitez es la gran revelación de "La Voz Argentina" y esta noche, competirá por ser el ganador de la edición más exitosa del reality de Telefe. Precisamente este mediodía, el joven quiso compartir un video con sus seguidores en Instagram para compartir cómo se siente y sobre todo, agradecer.

Frases muy fuertes dejó en la red social, el joven que será papá muy pronto y llegó al reality tras postergarse por su trastorno del habla: la tartamudez. "Hola gente, ¿cómo andan? Simplemente este videíto lo hago para agradecer a cada una de la gente que confío en mí, que me voto. También quiero agradecer a la producción de Telefe por la oportunidad que me dio; por hacerme sentir cómodo y por darme la confianza en cada una de las presentaciones", comenzó.

"También quiero agradecer a cada uno de los jurados. A Soledad por darme la oportunidad de poder estar en su equipo y a ustedes por aceptarme como soy. Por darme esa seguridad que tengo que ir por más. Simplemente gracias", agregó.

A continuación, el cantante del Team Soledad quiso hacer un descargo: "tengo muchas cosas aquí dentro. Simplemente fui a La Voz para hacer lo que me gusta, lo que amo que es cantar, que es la única forma que me hace calmar. Yo en ningún momento lo hice con intención de dar lástima. Yo simplemente lo hice para estar bien conmigo, para poder dejar atrás todo lo que sufrí y seguir con la vida".

Y siguió, muy conmovido: "gracias por aceptarme como uno más. Siempre quise poder ser uno más que ustedes y poder estar bien. No vengo a pedirles que me voten porque yo ya, desde el primer día, YA GANÉ con el simple hecho de estar ahí. Salí del pozo en el que estuve por varios años. Gané con todo el apoyo de ustedes, con lo que me brindaron, Le agradezco de corazón. Los quiero mucho porque me siento muy agradecido a la vida por cada uno de ustedes, en serio. Nos estaremos viendo esta noche, si Dios quiere. Voten por el que su corazón diga; no les pido que voten por mí".

El video sumó más de 49.000 reproducciones en sólo una hora y más de 3500 mensajes de aliento, amor y pidiéndole que no baje los brazos, ya que tiene todo el talento para ganar.

Francisco Benitez fue la gran revelación del segundo programa de audiciones a ciegas de "La Voz Argentina" y emocionó al jurado y al país, allá por junio. El joven cordobés tiene tartamudez diagnosticada a los 6 años y la música lo ayudó a salir adelante.

En "Cortá por Lozano" contó que trabaja en una cooperativa de electricidad y recibió el cariño de sus compañeros y la gente. "Fue un boom. Algunos sabían que iba a estar pero muchos, no. Dormí nada más dos horas. Era tanto el shock que sentí que no tenía sueño, nada. Me llegaban saludos; un montón de gente me saludaba. Sinceramente es algo único para mí, es un sueño que vivo ahora".

Marcelo Polino, ahora embajador del reality musical, expresó: "Francisco, ¿sos consciente que emocionaste a todo el país? No sólo a tu comunidad y a tus familiares y vecinos". Y el joven respondió: "nunca pensé eso; en emocionar. Solamente hice lo que sé. Traté de dejar ese mensaje de que con la música algún día todo tiene que cambiar. Lo sentí en la audición; como que mi vida cambió. Dejé todo, el corazón y el alma".

Vero Lozano quiso saber: "¿cuando te diste cuenta que pasaba algo mágico cuando interpretabas una canción?". "Es algo que fluye todo. Me salen las palabras y en eso me calmo", destacó.

Nico Peralta, por su parte, le consultó: "¿Cómo fue el proceso en el que dijiste: me voy a anotar en La Voz Argentina? ¿Quién te empujó a hacerlo?". "Siempre tuve miedo de salir, de estar con la gente. Me estaba por presentar en el casting del 2018 y no pude ir porque tenía miedo: de hablar y de todo. En el 2019 me dije: "basta, quiero ir", dijo Francisco.

En tanto, Paola Juárez apuntó: "¿qué te pasó cuando viste al jurado tan emocionado y llorando? "No lo podía creer. Lo que me esperaba era que no se diera vuelta a nadie o uno sólo. Fue como que me dije: "estoy haciendo las cosas bien". En ese momento no caí; recién cuando me fui no lo podía creer".

Francisco vive días felices ya que va a ser papá: "lo esperábamos. Es un año lindo; me pasan cosas lindas y estoy tratando de calmarme y disfrutar".