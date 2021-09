Graciela Alfano: "A los 19 años fui a buscar a mi abusador con pensamientos muy oscuros"

domingo, 5 de septiembre de 2021 00:00

Este sábado Verónica Varano reemplazó a Andy Kusntezoff en PH, ya que el conductor tuvo hace poco a su hijo León quien estuvo ingresado en Neonatología, por lo que decidió extender su licencia.

Entre los invitados de esta semana estuvo Graciela Alfano quien revivió la conflictiva historia junto a su mamá y con su vecino quien abusó de ella desde los cuatro hasta los siete años. "Yo no tuve padre, estuvo ausente, y una madre muy enferma que me concibió como herramienta para manipular a mi padre. Él hizo otra familia en Resistencia así que ella se quedó embarazada de mí. Incluso dudé de que él fuera realmente mi papá. Me hice un ADN para comprobarlo", inició su relato.

"Si hubiera podido borrar a mis padres y nacer de un repollito lo hubiese hecho", aseguró al recordar las espantosas vacaciones que tenían juntos. "Mi mamá me operó el apéndice y las amígdalas cuando estaba sana. Lograba que él viniera y que prestara atención de esa forma", agregó.

La vedette recordó que nunca fue querida ni cuidada por su madre. "Pasé hambre, no por pobreza sino porque me dejaba encerrada en mi casa y se iba. Me dejaba tal vez con una lata de leche condensada o con un huevo. Tengo la imagen de que se me cayó un huevo y lo comí del piso alrededor de los tres años".

Su historia de abuso

Durante tres años su vecino abusó de ella. "Mi mamá le daba las llaves de mi casa para que me fuera a buscar al prescolar. Fue abuso, me mostraba su sexo, se masturbaba delante mío, me daba besos, me ponía la lengua en el cuello. Recuerdo todavía hoy el olor a cebolla de su boca", contó impresionando al resto de invitados.

Al ser tan chica no comprendía que estas actitudes no eran normales. "Cuando empecé la escuela yo tocaba a mis compañeritos. Yo quería ver su sexo, hacía lo que me hacían a mí. La llamaron a mi mamá y recuerdo que en esa reunión dijeron que yo era una nena asquerosa. No sabía que pasaba pero me empecé a dar cuenta de que esas cosas estaban mal".

"Le dije a mi mamá lo que me hacía este sujeto pero lo ignoró. A los siete años viene mi papá, estaba este señor y yo se lo dije delante de él. Recuerdo que mi papá nos agarró a mi mamá y a mí, nos llevó a un hotel y después a vivir a otro lado. Realmente no sé qué pasó ese día, pero a los 19 años me compré mi primer auto y me fui a la puerta de la casa de este hombre con pensamientos bien oscuros y bien concretos".

Ante esta confesión, Verónica le preguntó si quería matarlo y ella aseguró que sí. "Lo pensé seriamente. Por suerte no se produjo", sentenció.

