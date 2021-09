Qué fue de la vida de Dakyta, la "Paisa" de Casi Ángeles

sábado, 4 de septiembre de 2021 20:26

Daniela Aita -o Dakyta como se hace llamar artísticamente- saltó a la popularidad en 2008 gracias al papel de La Paisa en Casi ángeles y luego se lució en otras ficciones, como Enséñame a vivir, Sueña conmigo, La dueña y Sos mi hombre. Desde hace cuatro años vive en Los Ángeles, donde logró instalarse y trabajar como actriz. De visita en la Argentina, reveló que está en pareja tras varios años de soltería.

"Después de estar ocho años siendo una mujer libre e independiente, me puse de novia con un italiano hermoso al que conocí en plena pandemia a través de una aplicación. Se supone que es de networking, donde está toda gente de la industria y te tienen que recomendar para entrar y hasta tardan un montón en aprobar tu perfil. Eso hace que los que estén ahí sean realmente músicos, artistas y demás profesionales relacionados con el arte. En plena pandemia, estaba todo cerrado en LA, era imposible conocer a alguien y de repente matcheamos. Nos pusimos a charlar y hacía un tiempo que tenía ganas de conocer a alguien interesante", comenzó relatando la actriz.

El encuentro fue muy romántico. "Nos vimos el día anterior a San Valentín y pegamos onda enseguida. De repente, me encontré hablando con un italiano como si nos conociésemos de toda la vida. Hablábamos de todo y me encantó de entrada. Se llama Fidia, es escultor y hace unas obras alucinantes. Entiende mi carrera, me acompaña y es muy gracioso y creativo".

Lo define como un tipo muy sensible. "Cocina la pasta increíble, ¡es bien tano! Además de eso, es sensible porque es artista pero está bueno que no sea actor. Si bien en una época él lo fue y le encantó ser actor, se dedica a hacer esculturas y su vida es muy distinta a la mía en cuanto a nuestros trabajos. Pasa gran parte del día en el estudio creando solo y en mi laburo, en cambio, siempre estoy rodeada de gente, con elencos, directores, productores. Se labura mucho más en equipo y es otra dinámica. Fidia me lleva a exposiciones de arte y me encanta. Lo acompañé a una exposición a Miami y a través de él conocí a gente increíble y súper interesante".



La pandemia complicó el tema de los viajes para conocer a las familias. "Iba a ir yo a Italia pero allá no aceptan argentinos y acá no aceptan a italianos por esto de la pandemia, entonces tuvimos que cancelar nuestros respectivos viajes. Cada cual se fue a su país y en Italia es verano así que él está pasándola bien en medio del agua. Yo acá muerta de frío y además quería venir a estar con mi familia. Necesitaba estar todo el día con mi sobrina ¿y qué iba a venir a hacer él acá encerrado?, ¡pobre! El también está con su familia, recuperando el tiempo perdido. La idea es que en diciembre él pueda venir pero tendremos que ver para ese entonces cómo está todo", sentenció.

Fuente: Pronto.