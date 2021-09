Hercai: Reyyan conocerá la verdad de la venganza de Miran en el capítulo de este jueves

jueves, 30 de septiembre de 2021 00:00

Un capítulo con reencuentro muy tierno se vivió este miércoles en Hercai, la nueva novela turca de Telefe. Es que finalmente, Reyyan se reencontró con su hermanita después de que recibió una herida de arma de fuego que casi le cuesta la vida. Ambas se vieron a escondidas y tuvieron una tierna charla que Miran escuchó sin que ellas lo advirtieran.

"Miran quería pasar pero cmo era tarde quiso esperar afuera", expresó a su hermanita Gul mientras la pequeña pedía por él. Luego Reyyan agregó: "me ama mucho, me cuida todo el tiempo y me trata muy bien".

Después de ese encuentro, la joven es atrapada por su familia. Su abuelo consiguió tomarla para matarla por haber deshonrado a los Sadoglu. En ese momento Miran ve todo y rapidamente decide ir a ayudarla. Sin embargo en ese momento aparece su abuela, Azize, quien le pone un arma en la cabeza y le advierte que no cometa una locura al querer rescatarla. Sin embargo, no la deja sola y va a su rescate.

En el capítulo de este jueves, Nasuh se enfrenta con Miras, ambos apuntándose con las armas. Y se amenazan con matarse. "Que la sangre solucione este conflicto", lanzó el abuelo a lo que Mirán destacó: "Reyyan no cometió pecado alguno". En ese momento ella se interpone entre ambos y pidió a su abuelo que la mate para "limpiar su honor".

Por otro lado, ella conocerá toda la verdad sobre el motivo que movilizó la venganza de Miran. En una nueva discusión, él le confiesa lo que lo impulsó a querer cobrarse con ella, el sufrimiento de su pasado.

"Lo hice por mis padres, sólo por ellos. Por mi madre y por mi padre, porque lamentablemente tu papá sin piedad mató al mio y deshonró a mi madre", lanzó él sin vueltas. Luego agregó: "tu padre arruinó toda mi vida". Pero ella le negó esto de manera tajante: "te has criado con una vil mentira, porque mi padre no es lo que tú crees".

¿Qué pasará este jueves? la confesión hará un fuerte giro en ella, quien de a poco dará lugar en su corazón a ese hombre que algún día la conquistó...